Bare 40 prosent vil ta AstraZeneca-vaksinen – slik svarer Legemiddelverket

Torsdag faller Det europeiske legemiddeltilsynets dom over AstraZeneca-vaksinen, som vil kunne avgjøre om vaksinen skal brukes i Norge.

Vaksinasjonen med AstraZeneca ble brått stanset i flere land, etter mistanker om alvorlige bivirkninger.

I Norge er det så langt meldt om tre alvorlige tilfeller med en sjelden kombinasjon av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater. Mandag omkom en av disse personene.

Denne uken har det Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) sittet i møter for å undersøke om bivirkningsmeldingene har sammenheng med vaksinen.

Torsdag vil de gi svaret på om de mener at vaksinen er trygg å bruke.

– Spennende

Usikkerheten rundt AstraZeneca-vaksinen har bidratt til at mange nordmenn ikke ønsker å ta vaksinen — heller ikke om den vurderes som trygg. Det viser en fersk TV 2 -undersøkelse.

Bare 40 prosent svarer at de ønsker å ta AstraZeneca-vaksinen, gitt at myndighetene sier den er trygg.

Hele 41 prosent svarer nei, og ønsker ikke å ta denne vaksinen.

– Det forstår vi veldig godt med tanke på hva som har skjedd, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Han er imidlertid trygg på at norske helsemyndigheter vil kunne gi gode råd til befolkningen basert på EMA sin konklusjon torsdag.

– De har gått gjennom bivirkningsmeldingene som har kommet i Europa og gjør det igjen i dag. De har veid nytten av å ta vaksinen opp mot eventuell mulighet for å få blodpropp, så det blir veldig spennende, sier Madsen.

Dette vil skje i Norge

Møtevirksomheten startet i 9-tiden torsdag, og vil holde på utover ettermiddagen. Trolig vil konklusjonen først offentliggjøres i 16-tiden.

– Hvor viktig er konklusjonen?

– Den er veldig viktig. Samtidig må vi skille mellom godkjenning, som legemiddelmyndighetene står for, og bruken i et land, som fagmyndighetene kan avgjøre, sier Madsen.

Han forklarer at dersom EMA vurderer vaksinen som trygg, er det fortsatt opp til Folkehelseinstituttet å vurdere om Norge skal fortsette bruken av vaksinen.

De har sagt at de vil foreta en uavhengig vurdering av om vaksinen fortsatt skal være en del av det norske vaksineprogrammet.

Dersom EMA konkluderer at vaksinen utgjør for stor risiko, og endrer godkjenning av vaksinen, vil dette være bindende for Norge.

– Om EMA gir tommel ned vil dette gjelde for hele Europa, sier Madsen.

SELVSTENDIG: Madsen er klar på at FHI vil gjøre en selvstendig vurdering etter EMA har konkludert. Foto: Truls Aagedal / TV 2

120.000 er vaksinert

I overkant 120.000 personer har allerede fått første dose av AstraZeneca-vaksinen i Norge.

Dersom bruken stanses, er spørsmålet hvordan Norge vil gjøre det med andre dose.

– FHI vil gjøre en vurdering på om det skal gis en annen vaksine som dose to eller hvordan dette skal gjøres. Vi har ikke en løsning på dette nå, for dette er jo en helt ny situasjon, sier Madsen.

– Men haster det ikke å finne ut av dette ettersom mange allerede har fått første dose?

– FHI jobber med dette. Hvis man har fått første dose er man allerede ganske godt beskyttet. Den andre dosen kan gis inntil 12 uker etter første dose, så vi har tid på oss til å tenke oss om, sier fagdirektøren.

Legemiddelverket forteller at det finnes studier som undersøker om det går å blande vaksiner. Disse studiene er imidlertid helt i oppstartfasen.

Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har fått minst én dose av vaksinen.

Forsinkelser i leveransene

Det er EMAs komité for legemiddelsikkerhet som har gjort en grundig vurdering av et lite antall tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen.

– Det pågår en rask og grundig analyse av tilgjengelige data og omstendighetene rundt de konkrete tilfellene for å fastslå om vaksinen har bidratt til dem, eller om det er sannsynlig at andre årsaker ligger til grunn, har EMA forklart om evalueringen.

En rekke land har stoppet bruken, til tross for at både WHO og EMA har anbefalt fortsatt bruk av vaksinen inntil videre.

Den midlertidige stansen, har ført til bekymring over forsinkelser i vaksineutrullingen i Norge.

– Det fører til en god del forsinkelse, men AstraZeneca hadde allerede varslet utsettelser på leveransene. Sånn sett er det et hell i uhell. Det kommer ikke noe særlig fra dem i ukene som kommer. Totalt sett betyr det en utsettelse, men vi har ikke mange vaksinedoser som går til spille, sier Madsen.