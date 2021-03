Varsler ny smitteveileder for videregående fredag

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er klar på at dagens smitteveileder for videregående og ungdomsskole ikke har vært god nok. Nå varsler hun at det kommer en egen veileder for videregående skole fredag.

FHI har hatt hovedansvaret for utviklingen av veilederne som blir brukt i skole og barnehager i Norge, i tett samarbeid med kunnskaps-departementet. De er om dagen oppe til vurdering og skal utbedres og fornyes.

– Jeg er litt usikker på om veiledende har vært et problem i seg selv. Men det har kanskje vært et problem at de ikke har vært tydelige nok og dermed ikke blitt fulgt godt nok, sier kunnskapsminister Guri Melby til TV 2.

Vil fortsatt skjerme de yngste

– Hvordan skal en ny veileder forbedre situasjonen når smitten er på vei oppover blant de yngste i samfunnet?

Melby sier det er ikke er mulig å innføre tiltak om mer avstand for de minste, altså de i barnehage og de yngste i skolen.

– For dem er det umulig å holde en meter avstand til enhver tid. Man skal holde avstand når det går an, men der er egentlig det viktigste virkemiddelet vårt å få ned gruppestørrelsene, sier hun.

Kunnskapsministeren sier at de ikke vil gjøre store endringer i veilederen for barnehager og de aller yngste i skolen.

– Der har man relativt små grupper. Man er kanskje tre-fire i gruppene for småbarn og grupper på åtte for store barn. Det gjør jo at selv om du er tett på, er det få mennesker du er tett på. Så du er ikke så utsatt for smitte likevel, sier Melby.

Varsler større endringer for de eldre

Men for de litt eldre har kunnskapsministeren et inntrykk av det kan gjøre mer for å få ned smitten i skolen.

– Der er vi rett og slett nødt til å gjennomføre tiltak som gjør at det blir færre elever på skolen til enhver tid. At dem da møter på skolen på ulike tidspunkt og ikke er så mange i klasserommet som gjør at det blir vanskelig å holde avstand, sier hun.

Hun sier til TV 2 at den nye veilederen for de aller eldste skolelevene er rett rundt hjørne.

– Når vil denne tre i kraft?

– Vi lager nå en egen veileder for videregående. Til nå har det vært en felles for ungdomsskole og videregående skole. Det har ikke fungert like godt fordi de skoletypene er for forskjellig, sier Melby og fortsetter:

– Det kommer en egen veileder for videregående og den kommer allerede i morgen. Så vil resten komme tidlig i neste uke slik at alle lærere, skoler og kommuner får mulighetene til å forberede seg og lage noen nye rutiner til etter påske, sier kunnskapsministeren.

Melby sier smittetall og utbrudd har økt veldig i skolen i takt med den nye virusvariantens inntreden. Det er også grunnlaget for at vi må ha oppdaterte veiledere, sier hun.

Mange land vil lære av Norge

Kunnskapsministeren sier land har tatt kontakt for å lære av den norske modellen på smittehåndtering i skolen.

– Mange land i Europa som har stengt ned i perioder med høye smittetall. Det vi opplever nå er at mange land henvender seg til oss, ser til oss og ser på våre veiledere og trafikklysmodellen vår for å få inspirasjon til å holde skoler og barnehager åpne, sier hun.

Melby sier at man i størst mulig grad ikke øsnker å stenge skoler og barnehager i Norge fordi pandemien ikke er en situasjon som vil blåse over med det første.

– Hvis dette hadde vært et problem som bare hadde vart noen få uker, kunne vi selvsagt ha stengt uten at det hadde fått for store konsekvenser. Men vi regner med at det kommer til å være situasjonen helt frem til sommeren mest sannsynlig. Det å stenge skoler og barnehager nå og frem til sommeren, har for store konsekvenser for alt for mange, sier hun.