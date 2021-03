Angelina Jolie hevder å ha bevis for voldsanklagene mot Brad Pitt

Helt siden Angelina Jolie søkte om skilsmisse i 2016, har hun anklaget den tidligere ektemannen for vold.

Spesielt én hendelse om bord på et privatfly, der hun anklaget ham for barnemishandling, fikk mye oppmerksomhet. Det hele skal ha dreid seg om Pitt, som skal ha vært påvirket av alkohol, og en krangel med sønnen Maddox, som da var 15 år gammel. Saken ble dog henlagt da det ikke fantes noen bevis i saken.

12. mars skal Jolie imidlertid ha levert inn ny rettsdokumenter. Flere amerikanske medier, slik som US Weekly og Entertainment Tonight, har fått innsyn i dokumentene, der det kommer fram at Jolie nå hevder hun har bevis. Det skal i hovedsak dreie seg om vold i hjemmet.

Barna skal vitne i retten

Paret har seks barn sammen: Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) og tvillingene Knox og Vivienne (12).

Kjernen i konflikten sirkler rundt uenigheter om foreldreretten. Jolie på sin side, ønsker at barna skal bo hos henne. Pitt krever imidlertid en 50-50 fordeling.



I de nye dokumentene kommer det frem at barna nå skal vitne i den kommende rettsaken.

Penger er også en sentral faktor og Jolie, da hevder at Pitt ikke har betalt nok barnebidrag.

Verken Jolie eller Pitt har kommentert de nye opplysningene, men kilder tett på skuespillerne på hver sin kant står på sitt; de hevder at motparten lyver.

Mr. and Mrs. Smith

Store deler av verden forelsket seg i skuespillerne da de figurerte som Mr. and Mrs. Smith i filmen med samme navn i 2004. Under innspillingen var Pitt fortsatt i et forhold med Jennifer Aniston, men det tok ikke lang tid før han og Jolie var et par.

De giftet seg i 2014 og da Jolie søkte om skilsmisse bare to år senere slo ned som en bombe i Hollywood. I 2019 ble skilsmissen en realitet, men nå, to år senere, er de fortsatt ikke enige om formalitetene.