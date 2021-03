Ikea advarer mot TikTok-utfordring: – Dette tolererer vi ikke

– Ikea Australia er kjent med hendelsen i en av våre butikker, og samarbeider med myndighetene om å ta passende grep, sier en talsperson for Ikea i Australia til 7News.

GODT GJEMT: Guttene filmet denne utsikten da de ventet på at Ikea skulle tømmes for folk. Foto: Skjermdump

To australske tenåringsgutter gikk denne uka viralt på TikTok etter at de på ulovlig vis tilbrakte en natt på Ikea i Logan.

Nå risikerer de å få store bøter for å brutt seg inn i varehuset.

Duoen, som skal være fra Brisbane, delte nylig videoen på TikTok-profilen Ywys Official.

Etter at Ikea ble varslet om hendelsen, og politiet kom på banen, er videoen nå blitt slettet.

Klatret opp

«Vi tilbrakte natta på Ikea, og dette skjedde,» lød beskrivelsen av videoen.

I klippet filmet de kunder som forlot Ikea i Logan utenfor Brisbane idet varehuset stengte klokka 18.

De gjemte seg i de høye reolene i selvplukklageret, og ventet på at varehuset skulle bli tømt for kunder og ansatte.

Så fort de var alene, begynte de å leke i hengekøyer, teste senger og løpe rundt med en handlekurv.

Det de nok ikke tenkte på, var at samtlige dører som førte dem ut av bygningen har alarmer.

Idet de skulle snike seg ut av Ikea, gikk alarmen, og de måtte legge på sprang.

LEKER: En av guttene blir filmet mens han leker med hengekøya på Ikea. Foto: Skjermdump

Duoen skal ha kommet seg unna før vektere ankom stedet.

Ulovlig ferdsel

Ikea er lite begeistret for at guttene tok seg til rette i deres lokaler etter stengetid.

– Sikkerheten til våre kunder er vår viktigste prioritet, og vi tolererer ikke ulovlig ferdsel på vår eiendom, sier talspersonen.

En talsperson for Queensland-politiet sier at de nå etterforsker hendelsen, men at ingen foreløpig er siktet i saken.

Startet farsotten

Ikea-utfordringen startet i 2016 da de to belgiske 19-åringene Florian Van Hecke og Bram Geirnaert la ut en YouTube-video etter at de hadde tilbrakt natta på Ikea.

Videoen, hvor guttene spiste kjøttboller, fniste og gjemte seg i garderobeskap mens varehuset ble stengt, ble på kort tid sett over to millioner ganger.

FARSOTT: De to belgiske tenåringene Florian Van Hecke og Bram Geirnaert poserer utenfor Ikea før de gjemmer seg i et skap og venter på at varehuset blir tømt for folk. Foto: Skjermdump

Tenåringer verden rundt begynte å gjøre det samme.

Associated Press (AP) meldte at tenåringer fra USA, Canada, Storbritannia, Belgia, Nederland, Sverige, Japan, Australia og Polen la ut YouTube-videoer av seg selv mens de tilbrakte natta på Ikea.

Flere av dem ble anmeldt for innbrudd.

– Det er kanskje unødvendig å si at moroa er overdrevet, sa en talsperson for Ikea til BBC den gang.

Tatt i Stavanger

I 2017 pågrep politiet i Stavanger to 19-åringer som streamet live fra innsiden av Ikea på Forus utenfor Stavanger.

Sør-Vest politidistrikt skrev på Twitter at de fikk melding fra flere om de uvedkommende 19-åringene som tok seg til rette på Ikea etter stengetid.

Ungdommer som overnatter på Ikea er blitt en trend varehuset selv setter liten pris på.

– Vi håper det skal avta. Vi ser ikke hva som er morsomt med det de gjør, har presseansvarlig Jakob Holmström ved Ikea tidligere fortalt det svenske nyhetsbyrået TT.