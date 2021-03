Lars syntes kona gikk for langt - la ut «besudlet» familiebil til salgs

Supportere av Liverpool og Manchester United er ikke alltid like gode venner. De to lagene i England har gjennom mange generasjoner skapt splid og sterke følelser.

Likevel kan av og til kjærligheten gjøre at to personer som heier på hvert sitt lag finner hverandre. Trosser de sterke følelsene for fotballaget sitt.

Lars Petter Danielsen (43) er svoren Liverpool-tilhenger – mens kona Linn Sæther (41) heier på United.

Men forhistorien rundt det siste er litt spesiell. Hun ble nemlig United-supporter for å irritere ektemannen. Det startet med at hun likte å fyre opp Lars og kompisgjengen som så på Liverpool –så utviklet det seg etter hvert til å bli ekte følelser for Manchester United.

Den så nok ikke Lars komme, da han sa ja til å dele livet med Linn i "gode og onde dager" ...

Denne logoen mente Linn Sæther det var på sin plass å sette på panseret til familiebilen. Foto: Privat

– Han tåler overraskende mye

Til Namdalsavisa forteller Linn at hun liker humor og tull – og at Lars har måttet tåle mye forskjellig, opp gjennom årene. Særlig knyttet til fotball.

Det har vært Manchester United-plakater på taket i soverommet, på bad og i stua, dodpapir med Liverpool-spillere på – og til og med et juletre dekorert med Manchester United-pynt.

– Han tåler overraskende mye, uttaler hun til lokalavisen. Der kan du også se en video med noen av "høydepunktene" av påfunnene hennes.

Men for ikke lenge siden tok hun det til et nytt nivå. Og denne gangen handlet mannen i huset resolutt, da han oppdaget den siste rampestreken til kona.

Åpenbart besudlet

Linn fikk nemlig familiebilen, en Skoda Superb Scout, foliert med Manchester United-logoen på panseret. Etter alle årene med påfunn, var det dråpen som fikk begeret til å renne over.

Bilen er nå lagt ut til salg.

– Og det er ikke mitt nummer som står i annonsen, for å si det sånn, påpeker far i huset.

I annonseteksten er det brutal ærlighet som gjelder. Slik starter teksten: Velfungerende, men åpenbart besudlet Skoda Superb Scout selges.

Trøstet seg med ny bil etter nedrykket

– Totalt ubrukelig

Danielsen holder ikke tilbake videre i teksten, heller:

"... vår flotte familieferge er blitt skitnet til med en rød og gul styggedom midt på panseret, noe som igjen gjør at Skodaen med ett er blitt totalt ubrukelig for min del.

Skulle gjerne vist fram flere nærbilder og detaljer fra interiøret, men smørja på panseret gjør at jeg ikke takler å gå nærmere enn to meter fra vederstyggeligheten".

Superb Scout er forøvrig en stor og romslig stasjonsvogn, og denne modellen har firehjulsdrift og 190 hk dieselmotor. Men det er kun to bilder i annonsen: Ett av bilen med United-logoen på panseret – og ett som viser et bilde av trofèskapet til Liverpool, med teksten Champions of Europe.

Dette krumspringet førte til at den nesten nye familiebilen ble lagt ut på Finn.no

– Jürgen Klopp ringte

Da lokalavisen spurte Linn om noen har ringt, kom svaret kontant:

– Jürgen Klopp ringte. Han tenker å konvertere til Manchester United og var på utkikk etter ny bil.

Lars uttaler på sin side til Broom at det er to som har ringt, men at kona ikke svarer.

– I tillegg har to sendt SMS om å bytte. Men de fleste ser vel på dette som en spøk.

Godt mottatt

Manchester United supportere i Norge har en egen nettside på Facebook. Der ble naturlig nok artikkelen om ekteparet fra Namsos delt.

Det kom raskt noen kommentarer fra United-supporterne. Noen mener Sæther bare må fortsette, så vil mannen til slutt bli "omvendt".

Akkurat det skal det nok mye til at vil skje. Man skifter ganske enkelt ikke favorittlag. Uansett.

Men av en eller annen grunn tviler vi på at Linn har tenkt å slutte med påfunnene sine, likevel.

Og rett skal være rett, synes denne skribenten: Heia Manchester United!

