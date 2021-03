Mitsubishi har hatt en betydelig suksess med sine elektrifiserte biler de siste årene. Først med knøttlille i-miEV som ble første helelektrisk alternativt for mange nordmenn.

Siden fulgte de opp med ladbare Outlander PHEV, som gjennom mange år har solgt svært godt. Faktisk så godt at den har vært Norges mest solgte ladbare hybrid hele syv år på rad.

Så startet stormen. Signaler om at Mitsubishi ville trekke seg ut av Europa og dermed Norge slo ned som et lyn blant både kunder og i forhandlerorganisasjonen.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV er noe mindre enn Outlander som den erstatter, men den er fortsatt en familiebil.

Erstatteren

Men til alle som måtte lure; Mitsubishi blir her. Ikke bare det – i disse dager har de en helt ny modell klar til norske kjøpere. Nemlig Eclipse Cross, som også er en ladbar hybrid.

Litt mindre, litt tøffere og frekkere enn Outlander, som for øvrig er på vei ut av modellprogrammet. Dermed har Mitsubishi to modeller igjen til oss Nordmenn. Nykommeren Eclipse Cross PHEV og pickupen L200.

Eclipse Cross ble denne uken lansert for den norske pressen på et arrangement i Drammen. Vi i Broom var selvfølgelig til stede for å se på nyheten.

Eclipse Cross er ikke noen helt ny modell. Den ble lansert tilbake i 2017, da Mitsubishi fylte 100 år. Nå kommer den endelig som ladbar hybrid. Det gjør modellen mer interessant og konkurransedyktig i Norge, da vi har lavere avgifter på ladbare biler.

Samtidig med at den kommer som ladbar, har den fått en del nye designelementer. Med ny front og nye lykter. Dette er den første Mitsubishien som kan leveres med full LED-belysning. Også bakparten har fått noen endringer. Den har blant annet ikke lengre todelt bakvindu. Bilen står klart ut på design blant dagens mange kompakte crossovere og små SUV-er. På både godt og vondt. Dette er en bil du legger merke til. Noen vil nok oppfatte den som litt «mye». I alle fall de som er vant til den ganske trauste Outlanderen.

Interiøret har blitt betydelig oppgradert med bedre materialer og bedre finish. Utstyrsnivået er godt.

Ikke best på rekkevidde

Også innvendig er det endringer. Hele interiøret er mer påkostet, med bedre materialer og høyere finish. Dessuten er midtkonsollen ny. Dette ser både moderne, fint og intuitivt ut. Bilene er godt utstyrt allerede fra innstegsmodellen.

Drivlinjen har veldig mye til felles med Outlander, men er oppgradert og tilpasset for den mindre Eclipse Cross. Et godt salgsargument her hjemme er at den har firehjulsdrift. Den har elmotor både foran og bak, i kombinasjon med en 2,4-liters bensinmotor. Batteriet er fortsatt på 13,8 kWt og gir en elektrisk rekkevidde på 45 km. (WLTP). Det er ikke fullt så bra som de aller beste i bilklassen.

Selv om drivlinjen langt på vei er den samme, har Eclipse Cross noe mindre effekt en forgjengeren. Vi snakker nå om 188 hestekrefter mot tidligere 224 hestekrefter. Men Mitsubishi har lagt mye ressurser i å fintune drivlinjen, så det skiller lite på ytelsene.

Forbruket oppgis til 0,2 l/mil (WLTP). Man skal nok være veldig flik til å lade for å klare det.

Fortsatt en familiebil

Eclipse Cross PHEV har tre ulike kjøremodus. EV, som er helt elektrisk, Serie-hybrid der bensinmotoren produserer strøm til elmotorene, men ikke driver bilen. Det tredje er Parallell-hybrid hvor bensinmotoren også bidrar til fremdriften, enten direkte eller indirekte. Bilen skifter automatisk mellom de ulike framdriftsmåtene uten at de om bord merker det.

I tillegg kan man selv velge mellom Normal, Snø, Grus og Asfalt i ulike kjøreprogram.

Tilbakemeldingene fra kundene er gode og mange biler er allerede solgt, sier Rune Gjerstad, adm. dir. hos Motor Gruppen Import AS.

Bilen er 4,5 meter lang og som nevnt noe mindre enn Outlander. Dessuten har den en skrånende og litt coupe-aktig taklinje som også går litt på bekostning av den innvendige plassen. Den fungerer fortsatt som familiebil, men kanskje ikke om du har tre barn og stor bikkje.

– Vi har hatt veldig god respons og fått hyggelige tilbakemeldinger på bilen. Mange har skrevet kontrakt på den allerede og de første bilene leveres ut i disse dager. Salgsmålet på 2.000 biler i år ser absolutt ut til å være innenfor rekkevidde.



Det sier Rune Gjerstad, som er administrerende direktør for Motorgruppen Import AS.

Prisene bør absolutt være konkurransedyktige. Innstegsmodellen Invite får du til under 450.000 kroner, mens toppmodellen Instyle+ koster rett under 500.000 kroner-

Da Outlander kom tilbake i 2013, hadde den monopol i segmentet for ladbare SUV-er. Nå har flere og sterke konkurrenter kommet til og valgmulighetene er mange.



