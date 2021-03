Ruud avanserte etter tie break - møter verdenssjuer i kvartfinalen

Casper Ruud (22) måtte jobbe for avansementet fra andre runde under ATP-turneringen i Acapulco, Mexico. Nå venter en enda tøffere test i kvartfinalen.

Det første settet i nattens andrerundekamp mot useedede Tallon Griekspoor startet tøft for Casper Ruud (22), som måtte se seg slått 4-6. Etter å ha vunnet det andre settet 6-3 ble det dramatisk i det siste og avgjørende.

Ruud trengte assistanse for ryggplager og ble presset av sin nederlandske motstander. 22-åringen trengte tie break for å hale seieren i land. Dermed er Ruud klar for kvartfinale. Der venter tyskeren Alexander Zverev, som tok seg videre etter å ha slått Laslo Djere i strake sett.

198 centimeter høye Zverev er ranket som nummer sju i verden og er forberedt på en tøff kamp mot Ruud. Nordmannen er på sin side ranket som verdens 25. beste tennisspiller. De to har aldri møttes i kamp før.

– Casper Ruud er en som har kommet seg oppover ekstremt raskt de siste månedene og årene. Han er definitivt en å se opp for, sier Zverev ifølge atptour.com.