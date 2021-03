«Sexavhengig» 21-åring siktes for åtte drap etter spa-massakre

En 21 år gammel hvit mann siktes for å ha drept åtte personer på massasjesalonger i Atalanta. Asiatiske amerikanere er rystet etter angrepet, men 21-åringen nekter for at drapene var rasistisk motivert.

Etterforskerne forsøker fortsatt å finne ut hva som fikk 21 år gamle Robert Aaron Long til å gjennomføre den dødeligste masseskytingen i USA på nesten to år.

Long ble onsdag kveld siktet for i alt åtte drap, og hendelsen har sjokkert asiatiske amerikanere, som har vært utsatt for økt hatkriminalitet og rasisme i etterkant av koronapandemien.

21-åringen nekter derimot for at drapene var rasistisk motivert, og skylder heller på «sexavhengighet». Han har forklart til politiet at massasjesalongene var en form for fristelse, noe som fikk ham til å angripe dem.

– Hatefullt

Longs forklaring gjør lite for å dempe sjokket, og flere påpeker at seks av de åtte ofrene var kvinner med asiatisk opprinnelse.

– Angrepet er i krysningspunktet mellom kjønnsrettet vold, kvinnehat og fremmedfrykt, sier delstatspolitiker Bee Nguyen, Georgias første vietnamesisk-amerikanske folkevalgte til Assoicated Press.

Ordfører Keisha Lance Bottoms var rystet etter massedrapet. Foto: Megan Varner/AFP

Atlantas ordfører Keisha Lance Bottoms fordømmer også den tragiske hendelsen.

– Det er uakseptabelt, det er hatefullt og det må ta slutt, tordner ordføreren.

Planla nytt angrep

Etterforskerne er fortsatt ikke sikre på om Long tidligere hadde besøkt massasjesalongene som kunde i forkant av angrepet. Han ble pågrepet i bilen sin på vei mot Florida, og politiet mener han planla et nytt angrep. Etterforskerne fant et våpen i bilen, og sier han var på vei til nabostaten for å angripe «en form for porno-industri».

Robert Aaron Long er siktet for åtte drap. Foto: Crisp County Sheriff's Office

– Han har tilsynelatende et problem, hva han anser som en sex-avhengighet, og ser på disse bedriftene som en fristelse han ønsket å fjerne, sier Jay Baker ved Cherokee County Sheriff's Department.

Politiet sier at det foreløpig ikke er noe som indikerer at angrepet er rasistisk motivert, men understreker at motivet fremdeles etterforskes.

Aktiv i menighet

Reuters skriver at 21 år gamle Long fullførte videregående skole i 2017. Nyhetsbyrået skriver at den drapssiktete mannens Instagram-konto, som nå er deaktivert, inneholdt følgende beskrivelse:

– Pizza, våpen, trommer, musikk, familie og Gud. Det oppsummerer stort sett livet mitt. Det er et ganske bra liv, skrev 21-åringen i Instagram-biografien sin.

Menigheten i Crabapple First Baptist Church, som Long var en del av, uttrykker sorg over drapene.

– Vi er sønderknust på vegne av alle de involverte. Vi sørger for ofrene og deres familier, og vi fortsetter å be for dem. Videre sørger vi for Long-familien og fortsetter å be for dem også, sier kirken i en uttalelse.

Reuters skriver at kirken har deaktivert Facebook-siden sin, som inneholdt en video hvor Long diskuterte kristendom under en gudstjeneste i 2018.

Økt hatkriminalitet

Joe Biden, som forrige uke langet ut mot den økte hatkriminaliteten mot asiatiske amerikanere, uttrykker sin sorg over massedrapet.

– Motivet er fremdeles ikke fastslått. Men hva enn motivasjonen er, vet jeg at asiatiske amerikanere er dypt bekymret.

En fersk rapport viser at hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere økte med 149 prosent fra 2019 til 2020, mens hatkriminalitet generelt sank med 7 prosent.

Hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere har økt voldsomt det siste året. Foto: Curtis Compton/AFP

Rettighetsgruppen Stop AAPI Hate ser økningen i sammenheng med pandemien, som oppstod i Wuhan, Kina. Tidligere president Donald Trump omtalte gjentatte ganger koronaviruset som «Kina-viruset», «Kina-pesten» og «Kung flu».

– Det er veldig vanskelig å ignorere at asiatiske amerikanere igjen har blitt offer, og det skjer over hele landet, sier ordfører Lance Bottoms.

Angrepet var det sjette massedrapet i USA i år, og det dødeligste siden august 2019.