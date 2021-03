NASA deler tidenes første lydopptak fra Mars

NASA har for første gang delt lydopptak fra den røde planeten. Det historiske klippet er alt annet enn vakkert.

NASAs romfartøy Perserverance har de siste ukene utforsket overflaten av Mars, på jakt etter spor av tidligere liv på planeten. Onsdag deler ekspedisjonen for første gang et lydklipp av romfartøyets ferd over den røde planeten.

Det 90 sekunder lange klippet inneholder en hel del skrangling, during, skurring og generelt bråk. Dersom dette var lyden av et fartøy som beveget seg på Jorden, ville føreren hatt god grunn til bekymring.

– Hvis jeg hørte disse lydene mens jeg kjørte bilen min, ville jeg stoppet og ringt etter service, sier Davie Gruel, en av ingeniørene ansvarlig for ekspedisjonen.

– Men hvis du tar deg litt tid til å tenke over hva du faktisk hører og hvor det ble spilt inn, gir det faktisk mening, legger han til.

Romfartøyet Perserverance har seks hjul, og er det største og mest avanserte fartøyet som noensinne har vært på Mars. Fartøyet er utstyrt med to mikrofoner, og har blant annet spilt inn vindkast på planeten.

Lydopptaket fra kjøreturen inneholder også en uforklarlig, høyfrekvent skurring. Ingeniørene jobber med å avdekke hva denne lyden faktisk er.

Før Perserverance begynner arbeidet med å borre i steiner som skal returneres til Jorden, vil fartøyet hjelpe det norsk-styrte helikopteret Ingenuity å ta av. Helikopteret vil etter planen forsøke å gjennomføre den første kontrollerte flyvningen på en annen planet i løpet av april.