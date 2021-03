1064 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det er 379 flere tilfeller enn samme dag for en uke siden. Samtidig er det en nedgang på 92 fra døgnet før, da det ble registrert rekordhøye 1156 nye smittetilfeller.

Økningen er den nest høyeste på ett døgn under pandemien, kun slått av tirsdagens rekordhøye smittetall. Det er i alt registrert 83.519 koronasmittede i Norge.

Onsdag var 226 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på to pasienter fra dagen før.

Strengere tiltak kan komme raskt

Forrige uke ble 5.337 smittet av koronaviruset, som er det høyeste antall nye smittede som er registrert på en uke siden pandemien startet.

Andelen av de registerte smittetilfellene som er med den engelske virusvarianten ligger på cirka 72 prosent på landsbasis.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier det kan komme strenge tiltak på kort varsel. Foto: Lise Åserud/NTB

– Nå setter vi rekorder ingen av oss ønsker å sette. Det kreves mer for å stoppe denne bølgen, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse onsdag.

– Vi vurderer situasjonen fra dag til dag sammen med FHI og Helsedirektoratet. Hvis det blir flere utbrudd mange steder i landet, har vi planer om å innføre strengere nasjonale tiltak. Det kan skje på kort varsel, advarte Høie.

Høie trakk fram den høye smitten i Oslo, hvor antallet pasienter med covid-19 øker.

– Det er forventet etter høy smitte over lang tid. Ny kunnskap viser at den nye virusvarianten gir mer alvorlig sykdom. Sykehuset har lagt planer for å håndtere dette.