Atlético-stopper utvist etter slag: – Fullstendig håpløst

Om to uker møter Stefan Savić Norge. Onsdag kokte det fullstendig over for midtstopperen da han satte albuen i Antonio Rüdiger.

Chelsea – Atlético Madrid 2–0 (3–0 sammenlagt)

Chelsea er videre til kvartfinalen av Mesterligaen etter å ha slått ut den spanske ligalederen Atlético Madrid.

Blåtrøyene hadde alt i egne hender etter å ha vunnet den første kampen 1-0. Oppgaven til spanjolene ble enda tøffere da Chelsea også tok ledelsen ti minutter før pause.

Målet var som tatt ut av læreboken til Diego Simeone. I et voldsomt tempo kontret Timo Werner Atlético i senk da de for første gang i kampen sendte spillerne fremover på banen.

Et rødt kort og enda et Chelsea-mål like før slutt gjorde det umulig.

– Jeg ser på Chelsea som en klar outsider denne sesongen. Det er imponerende det Tuchel har fått til med dem, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp etter kampen.

Chelsea har vært uslåelige etter at Thomas Tuchel tok over styringen av klubben. Seieren mot Atlético sørger for at de nå har spilt 13 kamper på rad uten å tape. Kampen var også Edouard Mendys sjette på rad uten å slippe inn mål.

Fredag trekkes kvartfinalene og semifinalene. Det kan du selvsagt få med deg på TV 2s plattformer fra 12.00.

Straffet Atlético på det de kan best

Tuchel måtte klare seg uten tre av spillerne som har levert best under ham. Mason Mount og Jorginho måtte stå over kampen grunnet karantene, mens Andreas Christensen måtte melde forfall grunnet sykdom.

To ganger ropte Atlético på straffespark i førsteomgang, men det var blåtrøyene som skulle ta ledelsen.

Spanjolene er blitt kjent for sitt kontringsspill under Diego Simeone. Derfor var det en sjokkert Atlético-trener som så Chelsea straffe dem med våpenet Atlético har blitt kjent for.

Kai Havertz fant Timo Werner på en kontring og tyskeren satte full fart mot mål. På motsatt side hadde Hakim Ziyech løpt seg fri. Det så Werner og klinket ballen inn foran mål. Marokkaneren fikk dermed æren av å sette punktum for en strålende kontring.

– Dette gjør Timo Werner helt ypperlig. Det går ikke an å få en bedre pasning enn det, var dommen til TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

JUBEL: Hakim Ziyech fikk sjansen fra start. Den sjansen tok han vare på. Foto: Ben Stansall

Skal stoppe Haaland om to uker – onsdag så han rødt

Det skulle bli mer drama på Stamford Bridge.

Frustrasjonen økte hos Atlético-spillerne og ti minutter før slutt kokte det over for Stefan Savić. Montenegrineren satte albuen sin inn i brystet på Antonio Rüdiger og ble belønnet med direkte rødt kort.

– Fullstendig håpløst av Savić, konkluderte TV 2s kommentator Jonas Bariås.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp var helt enig i dommerens avgjørelse.

– Det ser riktig ut det, men jeg er overrasket over at han ser det så kjapt. Det er mange som er i veien for ham, men han ser det ganske raskt, sier Huseklepp.

Like før slutt punkterte Emerson kampen. Igjen ble Atlético straffet med en kontring da de hadde sendt frem spillerne sine.

Dermed fortsetter Thomas Tuchels rekke uten tap. Etter at tyskeren tok over ledelsen av klubben har ikke Chelsea tapt på 13 kamper. 1-0-seieren over Atlético Madrid var også Edouard Mendys sjette strake kamp uten å slippe inn mål.

Fredag trekkes kvartfinalene og semifinalene kl. 12.00. Sendingen kan du selvsagt se på tv2.no/sport og Sumo.