Voldtektssiktet mann i 20-årene varetektsfengslet i Sandes

Mens mannen nekter for at de to hadde seksuell omgang, mener politiet at han har voldtatt jenta i en tilstand der hun ikke kunne forsvare seg, skriver Stavanger Aftenblad.

Den siktede mannen er siktet for voldtekt av den mindreårige jenta på en privat adresse i Sandnes i helgen.

Aktor, politiadvokat Cecilie Steen, fikk medhold fra tingrettsdommer Trond Øyvind Svendsen i kravet om fire ukers varetektsfengsel med brev- og besøksforbud.

Grunnlaget for begjæringen var fare for bevisforspillelse og unndragelse. I tillegg til siktelsen for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, er han siktet for voldtekt.

Mannen erkjenner ikke straffskyld i saken og vil anke varetektsfengslingen, opplyser forsvareren.