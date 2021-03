Keeperen har blitt et symbol på maktkampen i Bayern - mot Lazio fikk han en sjelden sjanse

Bayern München 2-1 Lazio

Se Robert Lewandowskis straffemål øverst!

Den store spenningen var vekke før Bayern Münchens returoppgjør mot Lazio i åttedelsfinalen av Champions League. Den regjerende mesteren vant nemlig hele 4-1 i første oppgjør i Roma.

Onsdag kveld ble det også triumf og avansement for den tyske seiersmaskinen.

Like etter halvtimen ble Leon Goretzka revet ned i boksen. Den påfølgende straffen ekspederte stjernespiss Robert Lewandowski i mål for hans femte mål på seks kamper i årets turnering.

Etter hvilen dundret polakken et skudd i stolpen før han ble byttet ut for Eric Maxim Choupo-Moting med tjue minutter igjen. To minutter etter kamerunerens inntreden hadde reservespissen doblet ledelsen for Bayern. Alene med Pepe Reina var angriperen iskald.

Marco Parolo scoret et trøstemål for gjestene med åtte minutter igjen av ordinær tid. Midtbanespilleren headet inn et frispark fra Andreas Pereira, som er på lån fra Manchester United.

Med 6-2-seier sammenlagt er Bayern klare for sin tiende kvartfinale på de siste elleve sesongene. Hvem Bundesliga-lederen møter i kvartfinalen blir avgjort i trekningen fredag.

– Midt i en maktkamp

Det store overraskelsesmomentet før kamp var at Manuel Neuer var ute av troppen. Bayerns førstevalg i mål var ute med forkjølelse. Det åpnet døren for stortalentet Alexander Nübel mellom stengene.

Han vil Bayern-trener Hansi Flick helst ikke bruke, skal man tro Bundesliga-kjenner Asbjørn Slettemark som gjestet TV 2s Champions League-studio onsdag.

– Hansi Flick foretrekker i 100 av 100 kamper Manuel Neuer, sier Slettemark, som driver podcasten Dritte Halbzeit om tysk fotball.

SPORTSSJEF: Hasan Salihamidžić har vært sportssjef i Bayern München siden 2017. Foto: Martin Meissner

– Alexander Nübel står midt i en maktkamp i Bayern München mellom trener Hansi Flick og sportsdirektør Salihamidžić. Han er ikke Hansi Flicks mann, han vil beholde Sven Ulreich som andrekeeper, sier han.

Hasan Salihamidžić, klubbens sportssjef var mannen som hentet Nübel til Bayern. Forholdet mellom han og trener Flick er alt annet enn godt.

– Han og Hansi Flick har store samarbeidsproblemer. Hansi Flick får ikke de spillerne han vil ha, sa Slettemark.

Siden Salihamidžić hentet keeperen fra Schalke 04 forrige sommer har det kun blitt tre opptredener i Bayern-drakten for 24-åringen.

Overgangen skapte furore i Tyskland, da Nübel forlot Schalke gratis til fordel for Bayern. Keeperens familie skal ha fått trusler fra klubbens supportere etter overgangen.

Kan miste suksesstreneren

Maktkampen på toppen i Bayern München kan også føre til andre endringer. Etter sommerens EM-sluttspill skal Tyskland ha ny landslagssjef etter at Joachim Löw gir seg etter 15 år i jobben.

En av storfavorittene til å ta over er Bayern Münchens Hansi Flick. Treneren, som har vunnet hele seks troféer med Bayern siden han tok over i 2019, var Löws landslagsassistent fra 2006 til 2014.

KANDIDAT: Hansi Flick er en av toppkandidatene til å ta over etter Joachim Löw. Foto: Thomas Kienzle

Karl-Heinz Rummenigge, en av Flicks viktigste støttespillere forsvinner også i januar 2022. Keeperlegenden Oliver Kahn går inn i hans rolle.

– Han er Hasan Salihamidžić-støttespiller. Hansi Flick kan sannsynligvis stå alene sånn matmessig i Bayern München etter januar, sier Slettemark, som ikke utelukker at detter Flicks siste sesong i sjeffsstolen på Allianz Arena.

Slettemark sier sjansen for at Flick blir Tysklands neste landslagssjef blir større for hver dag som går.

– Det er godt mulig at han velger den exiten for ikke å bli sagd ned av Bayern-ledelsen, avslutter Slettemark.

