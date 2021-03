Dansk lege tror han vet årsaken til at AstraZeneca kan ha ført til blodpropp

Vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen er stanset i flere land, etter mistanker om alvorlige bivirkninger.

I Norge er det så langt meldt om tre alvorlige tilfeller med en sjelden kombinasjon av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater.

Mandag opplyste Legemiddelverket at en av disse personene har omkommet.

Nå mener to danske leger at de vet hva som har forårsaket tilfellene av blodpropp.

Sannsynlig forklaring

Overlege og professor i klinisk mikrobiologi Niels Høiby ved det danske Rikshospitalet sier i en artikkel i Sundhetspolitisk Tidsskrift at det kan være en sammenheng mellom feil vaksinasjonsteknikk og blodpropp.

«Dersom vaksinen blir satt feil og kommer inn i blodbanen - og ikke bare skuldermuskulaturen - kan den i verste fall gi en så voldsom og systemisk betennelsesreaksjon som kan føre til mange små blodpropper – blant annet i lungene», sier Høiby i tidsskriftet.

Sammen med spesialist Torben Sørensen har professor Høiby gravd grundig i vitenskapelig litteratur om tematikken, og de har konkludert med at feil vaksineteknikk kan være en sannsynlig forklaring på bivirkningene.

«Dette kan forklare de svært få, men alvorlige tilfellene av blodpropp som er observert, men som ikke ble funnet i den store studien, skriver Sørensen i det danske tidsskriftet.

Vaksineforsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, sier at Høiby og Sørensens teori høres fryktelig søkt ut.

IKKE ENIG: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland synes det høres fryktelig søkt ut at feil vaksinasjonsteknikk kan ha forårsaket blodpropp etter koronavaksine. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Feil vaksinasjonsteknikk kunne i svært sjeldne tilfeller ha forårsaket blodpropp. Men i de alvorlige tilfellene vi kjenner til i Norge er det snakk om en sjelden kombinasjon av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater. Og feil vaksinasjonsteknikk kan ikke forklare det lave nivået av antall blodplater, sier Grødeland.

Venter spent

Det er ventet at EUs legemiddeltilsyns (EMA) komité for legemiddelsikkerhet torsdag vil være ferdig med en gjennomgang av den mulige koblingen mellom til tilfeller av blodpropp og AstraZeneca-vaksinen.

Denne gjennomgangen ser vaksineforsker Grødeland fram til.

– Jeg er veldig spent på hva EMA kommer med, sier Grødeland.

Hun mener det er flere mulige utfall som kan bli presentert.

– Det kan være at de konkluderer med at de alvorlige tilfellene ikke har en sammenheng med vaksinen, til at vaksinen kan ha trigget immunsystemet for kraftig, til at det kan være snakk om genetikk. Men dette får vi forhåpentligvis svar på i dag, sier hun.

Grundige undersøkelser

I Norge er 121.820 personer vaksinert med vaksinen fra AstraZeneca.

Foreløpig er det kun første dose som er gitt, og vaksinen er nå stanset.

I tillegg til de tre alvorlige tilfellene med den sjeldne kombinasjonen av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater, knyttes også AstraZeneca-vaksinen til et dødsfall hos en ung vaksinert helsearbeider på Tynset.

Norske myndigheter jobber nå med å få oversikt over eventuelle andre tilfeller.

Verdens helseorganisasjon (WHO) går også gjennom opplysningene om AstraZenecas vaksine og mulig kobling til tilfeller av blodpropp, men de anbefaler fortsatt bruk.

– Vår komité for vaksinesikkerhet vurderer grundig alle tilgjengelige data om sikkerhet. På det nåværende tidspunkt mener WHO at fordelene med AstraZenecas vaksine veier tyngre enn risikoen og anbefaler at vaksineringen fortsetter, heter det i en uttalelse fra FN-organet.