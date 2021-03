Flere nordmenn sier NEI til AstraZeneca selv om den blir trygg

Usikkerheten rundt AstraZeneca-vaksinen har svekket folks lyst til å ta vaksinen. Lederen i Sykepleierforbundet er spent på konklusjonen, men sier at FHI's beslutning er et kvalitetsstempel.

En fersk undersøkelse Kantar har gjort for TV 2, viser at usikkerheten rundt AstraZeneca-vaksinen har bidratt til at mange ikke ønsker å motta denne vaksinen — heller ikke om den fortsatt vurderes som trygg.

Undersøkelsen viser at bare 40 prosent svarer ja, og ønsker å ta AstraZeneca-vaksinen, gitt at myndighetene sier den er trygg.

Hele 41 prosent svarer nei, og ønsker ikke å ta denne vaksinen.

Forrige uke besluttet norske helsemyndigheter å sette vaksineringen med AstraZeneca på pause, etter rapportering om mulige alvorlige bivirkninger.

Onsdag tok TV 2 turen ut i Oslo for å høre hva folk ville svart dersom de fikk tilbud om vaksinen, gitt at den er trygg.

Også flere av dem var i tvil på om de ville takke ja.

Sonja Lusfeldt sier etter litt nøling at hun ville tatt vaksinen:

HAR TILLIT: Sonja Lusfeldt stoler på myndighetene og takker ja til vaksinestikk med AstraZeneca, dersom den godkjennes.

– Hvis de går ut og sier at vaksinen er helt trygg, så ville jeg tatt den.

Hun fortsetter:

– Det har jo vært påpekt at det er en del blodpropp, selv om man ikke tar vaksinen. Da måtte man vite hvor høy sannsynligheten for blodpropp er om man ikke lar seg vaksinere, mot om du har tatt vaksinen.

– Hva tenker du om at det fremdeles er ganske mange som ikke ville tatt den?

– Det er skremmende. Da kommer vi aldri opp i den situasjonen der vi har mange nok vaksinerte, så vi kan åpne opp igjen, sier Lusfeldt.

Andre er blitt mer i tvil etter rapportering om både blodpropp og dødsfall, selv om dette foreløpig ikke kan knyttes til vaksinen.

– Ville du tatt AstraZeneca, gitt at myndighetene sier den er trygg?

I TVIL: Rune Justad er usikker på om han vil takke ja til vaksinen, hvis myndighetene går god for den.

– Under sterk tvil. Det er kommet rapporter om bivirkninger, og det er grunn til å ta det på alvor, sier Rune Justad.

Da de første meldingene om bivirkningene kom, sier han at optimismen gikk over til å bli pessimisme.

Uro blant sykepleiere

De delte meningene overrasker ikke lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

For også blant sykepleierne har det vært en uro rundt vaksinen.

– Det er en uro, også blant våre medlemmer og blant sykepleiere, sier Larsen.

URO: Leder i Sykepleierforbundet; Lill Sverresdatter Larsen sier at også sykepleiere har vært urolige etter å ha tatt vaksinen. Hun sier imidlertid at beslutningen om å sette vaksinen på pause, er et kvalitetstegn. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Hun peker på at informasjonsbehovet er stort, og at det hovedsakelig går på tre ting:

Jeg har tatt vaksinen. Hva skjer hvis vi ikke kan få andre dose? Er det mulig å mikse doser?

Det er en del forventede bivirkninger knyttet til AstraZeneca-vaksinen. Når bør man kontakte lege? I tillegg er det en uro opp mot blodpropp. Kan det også ramme meg?

Det er sykepleiere som skal vaksinen. Hva kan vi gjøre å få mest mulig informasjon og for å trygge befolkningen?

Ettersom usikkerheten har gjort at flere er skeptiske til vaksinen, er forbundslederen klar på at det er viktig å få en rask avklaring på videre vaksineringsprosess.

– Vaksinen er veien ut av pandemi, sier hun.

Det mener også Line Merethe Aaserud, som jobber som assistent i hjemmesykepleien, og fikk sin første vaksinedose 9. mars.

POSITIV: Trass i ubehagelige bivirkninger og sykehusinnleggelse, ønsker Line Merethe Aaserud å motta en andre dose, så lenge den er sikker.

Hun opplevde mange av de bivirkningene som er vanlige å få etter vaksinen. Etter tre dager oppdaget hun store smerter og blåmerker på beina.

Etter mange oppslag i mediene tok hun derfor kontakt med legen, som sendte henne på sykehuset i Kalnes, der hun tilbragte natta.

– Jeg synes først og fremst det er veldig fint at de setter vaksinen på pause, for det er slik man får innhentet mer informasjon om vaksinen, sier hun og legger til:

– Det er helt forferdelig at folk har blitt så syke. Men min tanke er jo det at jeg skal få dose nummer to — forhåpentligvis, så lenge den er sikker, sier hun.

Kvalitetssystem som fungerer

Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet er fornøyd med at myndighetene tar rapporteringen på alvor og pauser vaksineringen til man har gode nok svar:

– Det vi ser her nå er et kvalitetssystem som fungerer. Som betyr at når det kommer varsel om alvorlig bivirkning, stoppes vaksinen og det gjøres nødvendige, nasjonale og internasjonale undersøkelser, sier hun.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) har forståelse for at flere kom til å stille spørsmål ved vaksinen:

SPENT: FHI's direktør, Camilla Stoltenberg, er spent på konklusjonen til EMA som publiseres i morgen. Foto: Berit Roald

– Når det blir stilt så mange spørsmål ved en vaksine som det er blitt gjort, er det naturlig at folk er nølende og skeptiske. Og så er formålet med dette arbeidet å skape trygghet, sier hun.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) skal etter planen konkludere om AstraZeneca-vaksinen er trygg torsdag.

Jobber med å skape tillit

Stoltenberg sier hun er spent på deres konklusjon, og at dette vil være utgangspunktet for FHI's videre vurdering.

– Men vi vil ha en selvstendig vurdering i Folkehelseinstituttet, understreker hun.

– Hvis det blir konkludert med at Norge kan fortsette med vaksinen, hvordan vil dere betrygge befolkningen?

– Generelt er det slik at vi hele tiden jobber med å skape tillit til vaksiner. Og en måte å gjøre det på er å ta meldinger om mulige alvorlige bivirkninger svært alvorlig.

Mer enn 120.000 har fått første dose med AstraZeneca.

– Hva vil skje med dem?

– Først og fremst er vi opptatt av at de som alle andre skal få nok informasjon om det vi finner ut og det vi nå undersøker. Og at de kan stole på at vi er helt åpne om funnene vi gjør og vurderingene vi gjør, sier Stoltenberg.

Oppfordres til å si ifra

Hun understreker at alle vaksinerte er blitt oppfordret til å melde fra hvis de opplever alvorlige bivirkninger eller mulige bivirkninger.

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier det nå undersøkes hvorvidt det er mulig å vaksineres med forskjellige typer vaksiner som første og andre dose.

– Det pågås undersøkelser nå hvor man går fra den ene vaksinen til den andre. Det er en mulighet som må diskuteres, sa han til TV 2 mandag.