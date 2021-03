Massasje-drapsmann hevder han er sex-gal

Etter en biljakt ble den 21 år gamle skytteren pågrepet av politiet. Han hadde skutt mot flere massasjesalonger i Atlanta, og i en fortsad til byen.

Så langt er åtte personer bekreftet døde, og syv av de åtte ofrene er kvinner. Seks av de døde kvinnene skal ha hatt asiatisk opphav, mens to skal være hvite.

På grunn økt hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere den siste tiden ble det først antatt at gjerningsmannen kunne ha et rasistisk motiv. Nå melder imidlertid talspersoner fra politiet at det skal ha vært sex-avhengighet som var det egentlige motivet til den 21 år gamle drapsmannen, Robert Aaron Long.

Ifølge politiet skal Long ha sagt at han drepte fordi han så på massasjesalongene som et sted der han potensielt kunne gi etter for sex-avhengigheten sin. Han ønsket derfor å eliminere fristelsen.

Politimann Frank Reynolds bekreftet under en pressekonferanse onsdag at Long kan ha hatt problemer med sex-avhengighet, og bekreftet det som et mulig motiv.

Long tok umiddelbart ansvar for angrepene, og er tatt med til Crisp County fengsel.