Magnus Carlsen forbløffet ekspert: – Dette er noe av det villeste!

Carlsen hadde sikret seg et strålende utgangspunkt etter første dag av kvartfinalen.

Onsdag trengte han bare uavgjort over fire partier for å ta seg videre mot Levon Aronian.

30-åringen åpnet med svarte brikker. I de tidligere tour-turneringene har han ofte slitt på dag to når han har startet slik. Denne gangen var det annerledes – i alle fall i første parti.

Ifølge TV 2s sjakkekspert spilte Carlsen tilnærmet perfekt. Gang på gang fant han trekkene sjakkcomputeren anbefalte, informasjon spillerne ikke har selv mens de spiller.

– Han gjør det!

Særlig ble Jon Ludvig Hammer imponert av et trekk midt i partiet. Han varslet, etter å ha sett sjakkcomputerens anbefaling, at det ville være et av de villeste trekkene man hadde sett hittil i turneringen.

– Og det er ingen liten kommentar, minnet han om.

Anbefalingen var at Carlsen skulle ofre en bonde ved å tvinge frem et såkalt passant-trekk hos motstanderen.

Etter å ha tenkt seg om i knapt to minutter, utførte sjakkgeniet trekket.

– Dette er noe av det villeste, hvis Magnus frivillig ... og han gjør det! utbrøt en forbløffet Hammer mens trekket ble gjort.

Her er trekket som fikk Hammer til å måpe. Da Carlsen flyttet sin bonde (svarte brikker) to felt frem, kunne Aronian slå ut samme bonde ved å flytte den frem i F-feltet – et såkalt passant-trekk, et spesial-trekk man bare kan gjøre i den situasjonen. Foto: TV 2s livesenter.

I og med at det da bare var spilt 19 trekk, var det fortsatt en stor jobb igjen å gjøre. Carlsen spilte imidlertid feilfritt og sikret seg en drømmestart i den andre kvartfinalen.

– Det er mange spillere som hadde vært stolt over å spille det partiet, selv om de hadde hatt tre timer på seg, var Hammers konklusjon.

Seieren gjorde at Carlsen kunne spille med lave skuldre i andre parti.

– Det viktigste var det første partiet i dag. Etter at det gikk veien, så var det på en måte liten sjanse for at det skulle gå veldig galt, sier Carlsen til TV 2 etterpå, før han påpeker at det kunne blitt nervøst om han tapte det tredje partiet.

Trøblet

Med hvite brikker i andre parti tok han seg lange tenkepauser, men så ikke ut til å ha noe særlig problemer med å fikse remis.

Da trengte han bare én remis til for å ta seg til semifinalen. I tredje parti, med svarte brikker, kom han noe skjevt ut etter åpningen. Carlsen kom seg ikke ut av trøbbelet, før han gjorde et tabbetrekk som forbedret Aronians stilling kraftig.

30-åringen klarte imidlertid å redde remis fra en situasjon der Aronian hadde mer enn 90 prosent vinnersjanse.

Samtidig tapte Hikaru Nakamura mot Jan Nepomnjasjtsjij i sin kvartfinale. Det betyr russisk motstand i semifinalen for Carlsen.

I den andre semifinalen møtes Wesley So og Anish Giri.

