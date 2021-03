Det er en livslang drøm som har gått i oppfyllelse for Dag Oppegaard. Nå har han åpnet Classic Garage i Myrfaret i Ski, en godtebutikk for alle som er glade i flotte gamle biler. Classic Garage åpnet dørene så smått 1. februar, midt i vinterens nedstengning.

– Folk sier «Dag, du er gal som starter med dette i disse tider». Men jeg føler at tiden er riktig. Jeg har aldri før merket så stor interesse for gamle biler som i år, sier Dag Oppegaard, til Østlandets Blad som først publiserte denne artikkelen.

Dag håper det blir mulig å gjør mer ut av det med treff og aktiviteter i butikken utover våren.

– Vi har prøvd å lage litt miljø med gamle bensinpumper, skilt og dekorasjoner. Jeg kaller det et salgsmuseum, sier han og viser frem en 1958-modell Lambretta.

Holdt på med gamle biler hele livet

Det er viktig for ham å kunne tilby noe for motorentusiaster med enhver smak.

– Tanken er at det skal være klassikere for alle. Her skal du ikke stå innenfor døra og si at «Her var det ikke noe for meg». Vi har litt Amcar, litt europeisk, litt rimelig og litt dyrt, sier Dag.

Han driver Classic Garage sammen med sønnen Fredrik (21).

– Jeg har holdt på med gamle biler hele livet mitt, mye amerikansk. De siste 30 årene har jeg reist til de store biltreffene i USA og sett mange bilbutikker der borte. Jeg har gått med en drøm i magen om å lage noe sånt i Norge, sier Dag.

Johannes realiserte guttedrømmen – se hva han kjøpte

Det er viktig for Dag Oppegaard at alle som kommer innom, vil finne noe de er interessert i. Foto: Stig Erlend Persson, Østlandets Blad.

Drev hjemmefra gården

Nyskapningen er en av få spesialforretninger i Norge.

– Det er mange som selger klassiske biler, men det er ikke så mange som prøver å rendyrke det som vi gjør. En klassiker for alle er noe av det jeg prøver å ha i bakhodet. Vi starter vel på 50.000 kroner, sier han.

Han har holdt på i fire år, først i en annen bilbutikk i Son der han leide plass.

– Der druknet jeg litt med de gamle bilene. Så har jeg drevet hjemmefra gården i Vestby de siste to årene mens jeg har lett etter riktig lokale, sier han, til Østlandets Blad.

Statoil-stasjon og busselskap

Det sitter lange biltradisjoner i veggene i Myrfaret. Tidligere har både Tomotri Bil (Toyota) og Mekonomen holdt til der. Gulbrandsen & Co driver fortsatt BMW-verksted i bygget, og leier ut butikken til Classic Garage.

– Jeg har drevet Statoil-stasjoner i 30 år, og de siste 15 årene før jeg begynte med gamle biler har jeg drevet busselskapet MT Buss i Son. Jeg hadde et styremøte med meg selv da jeg var 57 år og sa at «Dag, nå har du jobbet døgnet rundt i 40 år med samme type forretninger. Nå må du ha det litt moro på slutten av arbeidslivet!» Da bestemte vi oss for å selge bensinstasjonen og busselskapet og starte dette. Jeg storkoser meg, sier Dag Oppegaard.

– Jeg er ganske kjent i miljøet, og jeg mener det er et pre når jeg driver med dette. Så får vi se om det er rom for en slik type butikk i Stor-Oslo. Jeg har bestemt meg for at det i hvert fall ikke skal være uprøvd, sier Dag Oppegaard, som også har sittet i styret i flere bilklubber.

Du kan se flere bilder fra Classic Garage hos Østlandets Blad – her:

En Volvo Amazon er et av trekkplastrene i den nye butikken. Foto: Stig Erlend Persson, Østlandets Blad..

Cadillac stasjonsvogn

Tanken er at butikken skal bli et samlingssted for motorinteresserte.

– Jeg har ikke noe imot at folk kommer innom og bare ser og koser seg. Det skal være uformelt og hyggelig her, sier han.

I et år hvor vi nok en gang må planlegge ut fra å tilbringe sommeren innenlands, tror han mange kan bli fristet av norgesferie i en klassisk bil.

Noe så sjeldent som en Cadillac stasjonsvogn hører med til utstillingen.

– Elvis og Dean Martin hadde hver sin. Det var Volvo som fikk stasjonsvogn stuerent. De kalte det Herregårdsvogn, sier han.

Hans lever ut drømmen – samler på klassisk Volvo

Har eget verksted

Apropos Volvo, så er en gammal Amazon også å finne blant godbitene i butikken.

– Det har vært veldig stigende interesse på Volvo. Prisene er i ferd med å stige raskt. Volvo PV, Amazon, sportsbilen P1800 og tidlig 140-serie er noe av det som er interessant, sier Dag Oppegaard.

– Jeg ønsker å finne fine biler som er ordentlige. Vi har også vårt eget verksted, et Meca-verksted i Son, med tre mekanikere. Alle biler vi kjøper inn, går dit først for en teknisk gjennomgang. Alle blir levert med forholdsvis ny EU-kontroll, så de skal være i god stand, sier Dag Oppegaard.

Før eller senere vil det jo dukke opp rust på en bil som er 50 år gammel. – Som jeg skriver i alle kontrakter og også forklarer kundene, må du etter hvert påregne reparasjoner og vedlikehold på en såpass gammel bil. Men det skal være i orden og fullt funksjonabelt når kunden drar herfra. Hvis ikke, slår det tilbake på meg selv, sier han.

Henry har bil med over 700 (!) hestekrefter

Hva med en Mercedes coupé til deilige, sommerlige kjøreturer? Det er laget bare 1.200 av denne modellen. Foto: Stig Erlend Persson, Østlandets Blad.

Kjører rundt med tilhenger

Er du interessert i gamle biler, har du mye å snakke om. Praten går lett, uavhengig av hvilke merker de forskjellige entusiastene har.

– Vi ser det rundt Tyrigrava også. Nå er det amcar på tirsdager, MC på onsdager og europeiske og andre biler på torsdager, og det tok helt av i fjor. Vi ser at det er et godt bilmiljø rundt her vi bor. Det er flere klubber i nærområdet og mange entusiaster, sier Dag Oppegaard.

– Jeg bruker mye tid på å lete, og kjører mye med tilhenger rundt i landet for å hente biler. Men nå er jeg blitt såpass kjent at jeg får en del henvendelser fra folk som vil selge bilen, at det kommer mange inn utenom de annonserte kanalene, sier han.

Se video av Dag og en helt spesiell bil hos Østlandets Blad – her:

Henry lever også ut bildrømmen, se mer i klippet under: