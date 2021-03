Fikk en åpenbaring etter TV-suksessen: – Jeg føler ikke lenger at jeg skylder noen det

Mayoo Indiran (30) har blitt en populær TV-personlighet de siste årene. I takt med at populariteten økte, skjønte han hvor lite oppmerksomhet fra fremmede betød for han.

Den tidligere Paradise Hotel-profilen Mayoo Indiran har gjort comeback i rampelyset det siste året, først gjennom serien Singletown og nå som en av deltakerne i Sofa.

Etter at kjendisstausen økte igjen, forsvant han fra sosiale medier. I stedet for å dyrke populariteten, tok han et steg tilbake.

Indiran hadde rundt 22.000 følgere på Instagram, 18.000 på Snapchat og 13.000 på Facebook. Nylig slettet han alt.

I God kveld Norge-intervjuet under kan du høre hvordan Indiran opplevde all oppmerksomheten etter Sofa-premieren:

Ble sliten

Indiran sier han har fått seg en oppvekker.

– Covid har fått meg til å innse ganske mange ting, deriblant at sosiale medier ikke er så viktig for meg. Jeg er lei av å føle at jeg er så ettertraktet av mennesker som kun ønsker å vinne min oppmerksomhet fordi jeg er en offentlig person.

Han sier at han heller ønsker å leve i nuet, og være der for menneskene rundt seg. Han ønsker spesielt å være der for sine søsken, resten av familien og gode venner.

– Jeg ble sliten av å måtte sjekke telefonen hele tiden og bruke så mye tid på sosiale medier. Jeg ser også at man alltid skal vise seg fra en positive side hele tiden og skal inspirere og motivere andre. Jeg føler ikke lenger at jeg skylder noen det.

Trist

30-åringen følte at sosiale medier ga han en falsk form for bekreftelse.

– Det er så trist å miste seg selv i søk om falsk bekreftelse. Det siste jeg trenger nå er å ikke ha hodet på plass nå som det skjer så mye i livet, sier han, og sikter blant annet til medietrykket som kom etter Sofa-deltakelsen.

– Jeg vet at dette kanskje er en litt unormal vei å velge gå i 2021, men jeg vil gå min egen vei.