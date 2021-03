Molde-treneren fyrer løs mot Eliteserie-konkurrenter: – Utidig og barnslig

Se Molde-Granada på TV 2 Zebra og Sumo fra klokken 18.30 torsdag!

Molde befinner seg for tiden i Budapest der laget fra rosenes by skal forsøket å snu 0-2-tapet fra første åttedelsfinale mot Granada i Europa League.

Det er femte uken på rad at Molde har befunnet seg i utlandet på sitt Europa-eventyr. Bodø/Glimt har også reist på treningsleir til Spania, noe som har skapt sterke reaksjoner mot fjorårets seriemester.



Flere klubber i Eliteserien har kritisert Glimt for å reise på tur, blant dem LSK-sportssjef Simon Mesfin i et intervju med VG. Til samme avis avslørte Vålerenga -sjef Dag Eilev Fagermo nylig at han har avlyst treningskamp mot de gule fordi han ønsker å utjevne forspranget Glimt har skaffet seg ved å dra på tur.

Det får Molde-trener Erling Moe til å steile:

– Skal jeg være ærlig, synes jeg det er utidig. Jeg synes det er smålig at vi i norsk fotball «tjafser og tjafser» som vi gjør på hverandre. De har tatt et eget valg, som alle gjør også. Det er en barnslighet som ligger i å avlyse treningskamper og den biten der. For meg er det på et nivå vi ikke burde hatt i norsk fotball. Det er rett og slett barnslig, sier Moe til TV 2.

TV 2 har forelagt kritikken til Dag Eilev Fagermo, men han har foreløpig ikke besvart vår henvendelse. Mesfin i Lillestrøm ønsker ikke å kommentere Molde-utspillet.

Etter fem uker i utlandet, vet Erling Moe bedre enn noen andre norske trenere hvordan forholdene er i utlandet. På spørsmål om flere norske lag burde gjøre som Molde og Glimt og reise på utenlandske treningsopphold, svarer Molde-treneren:

– Det er bestandig todelt. Det er omdømmeaspekt oppi det som vi hjemme er veldig opptatt av. Skal vi være ærlig og om vi ser på smittevern og sånne ting, så sier jeg ja.

Se Molde-Granada på TV 2 Zebra og Sumo fra klokken 18.30 torsdag!

– Minimal risiko

Moe begrunner det både fra et toppidretts- og helseperspektiv.

Treneren mener det rett og slett er tryggere å oppholde seg vekke fra Norge slik situasjonen og hverdagen er nå.

– Tar man bort det som går på omdømme og tenker kun spesifikt på utvikling av fotball... Å leve sånn her nede gjør smitterisikoen mindre. Vi lever i en sånn tøff kohort at vi ser ingen andre, utenom kokken som sniker seg ut for en ny ladning med mat. Vi har hoteller helt for oss selv, sier han og legger til:

– Det er minimal risiko her nede, som er vanskelig å få til hjemme når folk har familie og unger og det som er. Vi skulle ønske at vi kunne fått det til i Norge også, men verden er ikke så enkel, altså.

Molde-treneren beskriver situasjonen i Norge som trasig, men han bekrefter også at fjorårets sølvvinner i Eliteserien reiser hjem til Norge om laget hans ryker ut mot Granada i Europa League.

– Det gjør vi. Vi har vært ute i fem uker. Det er ikke sånn at vi ikke savner dem hjemme. Det er mange her som har små barn, kjærester og koner som de lengter etter, så fem uker for oss nå er nok. Nå skal vi hjem, ta karantenen, så får vi være sammen med nære og kjære, sier han.

Frykter norsk fotball settes tilbake

Selv om det ble 0-2-tap mot Granada sist uke, er det liten tvil om at Molde har levert en strålende prestasjon i Europa League denne sesongen.

Molde har virkelig hevdet seg mot sterk, europeisk motstand.

I Norge er en rekke klubber ilagt treningsnekt for øyeblikket. Seriestarten henger i en tynn tråd - mens fotballen rundt om i Europa ellers virker å fortsette ganske upåvirket.

– Er det bekymringsverdig for norsk fotballs del?

– Det er jo toppidrett vi holder på med og fighter for. Alle den type ting vil jo sette oss tilbake. Så hvis vi går inn i en sånn tøff periode til som vi hadde i fjor, så er det selvfølgelig ikke bra. Men sånn er jo engang livet. Du må bare gjøre det beste ut av det, sier Moe.

Molde-strateg Magnus Wolff Eikrem legger ikke skjul på at han er bekymret.

– Ja, jeg er veldig bekymret. Men det er jo hele landet. Så jeg skal vel ikke klage, sier Eikrem.

Selv er han tydelig på at det sportslig sett vil være en stor fordel å fortsatt være i utlandet for Moldes del. Det bruker han som motivasjon før returoppgjøret mot Granada.

– Slår vi dem ut, så får vi i hvert fall spille fotball den neste måneden. Det er jeg ikke sikker på at vi får i Norge. Det ser ikke ut som om det blir Eliteserie med det første i alle fall. Det har jeg i bakhodet, sier han.

Vanskelig utgangspunkt

Dessverre har Molde et tøft utgangspunkt. I første kamp mot La Liga-laget ble det tap etter at Jorge Molina og Roberto Soldado fant nettmaskene for spanjolene.

Erling Moe føler likevel at laget hans står godt opp mot mellomsjiktet i Europa og gir Molde 30 prosent sjanse til avansement til en historisk kvartfinale.

– Det vil være fantastisk, men vi får ha fokus på matchen, så får vi ta det etterpå. Det er tøft utgangspunkt, men vi skal gå «all in» og prøve å gi dem som sitter foran TV-rutene en god og spennende opplevelse i morgen. Det får være det første målet, så får vi se om vi ikke klarer å få det til noen ekstraomganger også og ta det der, konkluderer Moe.

Se Molde-Granada på TV 2 Zebra og Sumo fra klokken 18.30 torsdag!