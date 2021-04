Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Vi kjøpte en brukt Volvo V50 i romjulen 2020, hos en bruktbilforhandler.

Nå er det en feil ved antiskrens-systemet og varselet lyser hele tiden. Bilen klarer ikke å kjøre raskere enn 40 km/t opp en bakke, selv om vi har gasspedalen i bunn.

Det vi lurer på er om vi har noen rettigheter som kjøper? For eksempel at bilforhandleren vi kjøpe Volvoen hos for mindre enn tre måneder siden betaler for reparasjon?

På forhånd, tusen takk for hjelpen.

Benny svarer:

Heisann! Dette er både kjedelig og trafikkfarlig. Denne bilen bør faktisk ikke brukes før den er reparert.

Når det gjelder hvilke rettigheter du har som kjøper i dette tilfellet, avhenger det av flere ting. Det første og det viktigste – hva sier kontrakten? Fikk du noen bruktbilgaranti – hva dekker denne eventuelt? Hvor lenge varer den? Finn fram kontrakten din. Det skal stå der. Også om bilen er solgt uten noen garanti.

Akkurat disse tingene er kjempeviktig å sjekke opp før man kjøper bruktbil.

Nå oppgir ikke du pris, alder eller kjørelengde på din V50. Så svaret må bli litt generelt.

Om du ikke har noen bruktbilgaranti, og du har kjøpt bilen av en forhandler, så gjelder forbrukerkjøpsloven. Den gir deg en klagefrist på inntil fem år. Men det er ikke dermed sagt at du får dekket alle feil som oppstår de neste fem årene.

Denne gjelder primært om det oppstår feil som selger kjente til eller burde ha visst om. Eller om bilen er i vesentlig dårligere stand enn man kunne forvente ut av alder, kjørelengde og pris.

Gamle biler går i stykker ...

Enkelt kan man si at jo eldre bilen er, jo billigere den er, og jo lenger den er kjørt, desto mindre kan du forvente av den. Og dermed klage på.

Mitt råd til deg er, som nevnt, å sjekke kjøpekontrakten aller først. Dernest må du ta kontakt med de du kjøpe bilen av og legge fram dette for dem. For så å høre hvordan de stiller seg til det.

V50 gikk ut av produksjon i 2012. Det begynner med andre ord å bli noe aldrende biler. Mange har også gått langt. Da går gjerne ting i stykker. Slik er det bare, uten at det er noens "feil".

Om du ikke har noen garanti på bilen, er jeg nok redd at dette ikke er noe selger er villig til å dekke.

I ditt tilfelle behøver slett ikke feilen være kostbar å fikse opp i heller. En serviceinnstilt forhandler vil nok også hjelpe deg å løse dette på en god måte, som dere begge er tjente med. Det er i alle fall lov til å håpe på det.

Jeg ønsker deg uansett lykke til med bilen!

