Gir tre ganger så mye valgkampstøtte til Høyre som til Venstre

TV 2 har tidligere skrevet om at Stein Erik Hagens Canica AS har gitt Venstre 1 million kroner valgkampstøtte. Til Høyre er han altså villig til å bla opp hele 3,5 millioner.

– Hva er begrunnelsen for å gi tre ganger så mye til Høyre som til Venstre?

– Høyre er et større parti enn Venstre, svarer Hagen i en e-post til TV 2.

Han medgir også at det til nå kun er disse to partiene som har bedt om støtte.

Støtter nytt skatteforslag fra Høyre

Ifølge en oversikt fra Dagbladets Børsen har Hagens Canica AS gitt 8,8 millioner til Høyre siden 2014. Med årets rause gave har selskapet gitt over 12 millioner til Erna Solbergs parti, mens hun har vært statsminister. Til samme avis har Hagen uttrykt misnøye med at Høyre ikke har levert på løfte om å fjerne formuesskatten.

På spørsmål om det gjør noe med givergleden at Høyres programkomité nå foreslår å fjerne det omstridte løftet om «på sikt fjerne hele formuesskatten», svarer Hagen:

– Slik jeg oppfatter det diskuterer Høyre nå om å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, men å beholde den på øvrig formue. Dette er noe jeg støtter.

2 millioner fra Sveaas-selskap

Generalsekretær i Høyre Tom Erlend Skaug er takknemlig for pengestøtten.

– I motsetning til Ap mottar ikke vi store summer fra LO-familien. Vi er derfor takknemlige for at enkeltpersoner gir både større og mindre bidrag til partiet, sier Skaug til TV 2.

I tillegg til Hagens selskap Canica AS har Høyre fått flere andre store bidrag:

OGSÅ GITT MILLION-STØTTE: Christer Sveaas. Foto: NTB

2 millioner kroner fra Christen Sveaas gjennom Kistefos AS.

500.000 kroner fra Heje-familiens Agra AS.

Over seks millioner kroner

Til sammen har Høyre sentralt så langt fått over 6,5 millioner kroner i 2021, ifølge oversikt til SSB på partifinansiering.no.

– Noen privatpersoner gir oss større summer, og vi er selvsagt glade for bidragene fra Hagen, Sveaas og Heje. Samtidig har vi mange partimedlemmer som er faste givere og gir alt fra en hundrelapp i måneden, sier Skaug.

Generalsekretæren understreker at alle bidrag settes pris på.

– Uten dem ville det økonomisk sett vært rått parti sammenlignet med Ap og de andre rødgrønne partiene som alltid kan regne med bidragene fra LO, hevder han.

LO-forbundet Fellesforbundet vedtok nylig å bevilge nærmere 1,9 millioner kroner til Ap i valgkampstøtte.

En million til Venstre

Til Høyres samarbeidsparti Venstre har altså Hagens selskap Canica gitt 1 million kroner i valgkampstøtte.

Venstre-nestleder Abid Raja meldte fornøyd om at partiet til sammen har samlet inn 3,5 millioner kroner i valgkampstøtte. Fra blant andre:

Men mesteparten av de store bidragene kom i desember fjor, og trenger derfor trenger ikke registreres som bidrag i valgår, men skal spesifiseres i årsrapporten for 2020 på vanlig måte.

Av bidragene som kom i fjor er nær 2 millioner kroner innbetalt til Viken Venstre, Rajas eget fylkeslag. Det forklarer Raja slik i en SMS til TV 2:

«Sveeas sitt millionbeløp er gitt dels til Akershus og dels til Oslo Venstre, og i sin helhet innbetalt til Viken Vs konto. Øvrige støttebeløp, i likhet med Sveaas sitt millionbidrag, har også vært innbetalt til Akershus/Viken Vs valgkampkonto. Alle pengene er gitt til valgkamp, er registrert korrekt og vil brukes korrekt ihht til regelverk for valgkampbidrag.»

Han sier videre at midlene vil brukes til Venstres valgkamp.

«Pr nå er ingen beslutninger tatt om hvordan midlene skal brukes. Vi er nå i valgkamp-planleggingsfase og innsamlingsfase, og vi takker for alle store og små bidrag vi har fått. De bidragene er helt avgjørende for et parti som Venstre som ikke har store økonomiske muskler. Vi er godt i gang med å få inn valgkampbidrag, og håper på å få inn flere.»

STØTTEHJUL: Erna Solberg (H) er avhengig av å få sine borgerlige samarbeidspartier som Venstre over sperregrensen. Her sammen med Venstre-nestleder Abid Raja. Foto: Heiko Junge/NTB

Mens Høyre for øyeblikket fortsatt er landets største parti på målingene, sliter Erna Solbergs (H) borgerlige venner.

På Kantars mars-gallup for TV 2 hadde Venstre skarve 2,9 prosent oppslutning, mens KrF hadde 3,3 prosent oppslutning, og Frp fikk historisk lave 7,2 prosent.

Stortingsvalget er 13. september i år.