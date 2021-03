– Logikken er ikke god nok

Antyder at det vil bli samme regelsett for toppidrettsklubbene i Viken og Oslo.

Obosliga-klubben Strømmen (Viken) har fått treningsforbud. Samtidig kan spillerne i Grorud (Oslo) ni kilometer unna trene som normalt.

Helsedirektoratet har gitt beskjed til Norges Fotballforbund at klubbene i Viken ikke får unntak fra koronareglene for å kunne trene. I Oslo er det andre regler som gjelder.

– Der er det ikke en god nok logikk. Dette er noe som vi ønsker å se på, både sammen med byen, Viken og regjeringen, avslører Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.

– Det er uhensiktsmessig at det er ulike nivåer mellom disse. Vi jobber nå sammen med Viken, Oslo og regjeringen for å se om vi kan harmonisere dette bedre, fortsetter han.

– Det er nok ikke aktuelt at vi legger Oslo under hele denne Viken-paraplyen (5a), men det vil være aktuelt å gå i dialog for å få en bedre harmonisering. Jeg kan ikke forskuttere dette, for det er politiske prosesser, fortsetter han.

– Hva går denne harmoniseringen ut på?

– Det vil være å få en likere praksis i hvordan man forholder seg til toppidretten i hele Oslo- og Viken-området.

Guldvog sier han ikke kan uttale seg om dette vil slå ut negativt eller positivt for toppidrettsklubbene.

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Det er avhengig av hvordan man opplever situasjonen helhetlig. I siste instans blir det en politisk beslutning, forteller han.

TV 2 fortalte tirsdag at NFF har sendt en e-post til regjeringen der de gjør det klart at de er beredt til å ta grep for å få trene.

«Vi ber innstendig om at ordinær trening i toppfotballen får fortsette i Viken og generelt under ethvert smittenivå. Vi er beredt til å innføre forsterkede smitteverntiltak i tillegg til de som allerede gjelder.»

– Har gjort en god jobb

I Stabæk har 13 spillere testet positivt for koronaviruset. Onsdag bekreftet Vålerenga at to spillere er smittet. Guldvog er ikke overrasket over tallene, selv om han mener toppidretten har gjort en god jobb.

– Det er ikke overraskende at vi får smitte i eliteidrettene og elitefotballen. Det vil naturligvis også spille en rolle i den helhetlige vurderingen. Jeg vil understreke at jeg oppfatter at Eliteserien og toppidretten har gjort en veldig god jobb for å hindre smitte. Men når smittetrykket blir så høyt som vi nå ser, er det ikke overraskende at det kommer smitte inn i lagene, sier han.

– Må protokollene bli strengere igjen?

– Det vil jeg ikke konkludere med nå. Vi er i løpende dialog med idretten, kommunene og regjeringen. Det er regjeringen som må treffe de endelige beslutningene.

Mens mange spillere i Norge må forberede seg på individuell trening den neste tiden, har Bodø/Glimt allerede vært flere uker i Spania. Etter det TV 2 kjenner til er hjemreise planlagt først 24. mars. Den siste uken har flere spillere flydd ned til Spania for å trene med Glimt, blant andre Vegard Kongsro (Ull/Kisa) og Sigurd Kvile (Åsane). Dersom Bodø/Glimt hadde vært i Norge i dag, ville de heller ikke fått lov til å trene. Også der gjelder tiltaksnivå A. Situasjonen var en annen da Glimt forlot landet 25. februar.

– Jeg har ikke noen kommentar til at enkelte lag reiser ut, så lenge de gjør dette innenfor norsk lov og i overensstemmelse med idrettens egne regler og rutiner. Jeg har ikke noen ytterligere kommentar til det, sier Guldvog.