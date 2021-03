To drapsforsøk på to minutter i samme nabolag

Tre unge menn er tiltalt for to drapsforsøk med machete i løpet av svært kort tid på Torshov i Oslo. Alle de involverte nekter straffskyld.

Natt til fredag 20. mars i fjor: Tre unge menn løper etter en mann i Sigurd Lies gate på Torshov. Når de tar ham igjen, blir han slått, sparket, lugget og hugget med en machete. En nabo ser det som skjer, og roper. Dermed avsluttes angrepet.

Offeret har fått livstruende hodeskader i form av kraniebrudd og hjerneblødning, men overlever fordi han får akuttmedisinsk behandling.

Bare to minutter senere, i Edvard Griegs allé på Torshov, kun et kvartal fra den første voldshendelsen, smeller det igjen. En ung mann stikker en annen med kniv eller machete i overkroppen.

Det ene stikket i brystet er dødelig, men også han klarer seg fordi han raskt får medisinsk hjelp.

Ni ble pågrepet

I kjølvannet av hendelsen ble ni unge menn siktet for drapsforsøk.

Etter en massiv etterforskning i Oslo politidistrikt har statsadvokaten tatt ut tiltale mot fem personer: To unge menn er tiltalt for drapsforsøk etter den første voldshendelsen, mens én ung mann er tiltalt for drapsforsøk etter den andre voldshendelsen.

I forbindelse med den andre voldsepisoden er ytterligere to menn tiltalt for grov vold.

Ifølge aktor i saken, statsadvokat Sturla Henriksbø, tilhører de involverte i saken to ulike grupperinger.

Påtalemyndigheten mener at mannen som ble angrepet i den første episoden, er venn av gjerningsmennene fra den andre episoden.

Samtidig er mennene som stod bak den første episoden, venner av mannen som ble angrepet i den andre.

Forklarer seg ikke

Politiet mener at drapsforsøkene skjedde uavhengig av hverandre, men at de involverte tilhører de samme miljøene.

– Gjennom etterforskningen har politiet fått opplysninger om hva som formentlig er gjenstand for konflikten, men dette regner jeg med at vil bli ytterligere klargjort gjennom hovedforhandlingen, sier Henriksbø.

AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø. Foto: Lise Åserud / NTB

Han legger ikke skjul på at det har vært en krevende etterforskning ettersom flere av de involverte ikke har ønsket å forklare seg for politiet.

– Det er svært alvorlig når så unge mennesker bevæpner seg med farlige redskaper i det offentlige rom, for så å bruke disse mot hverandre for å løse konflikter.

Siktet for nytt drapsforsøk

En av de som er tiltalt etter drapsforsøk, en 18 år gammel mann, ble siktet for et nytt drapsforsøk etter at en mann ble skutt på Bjølsen i februar.

Politiet mener at 18-åringen skjøt en jevnaldrende person i skulderen som følge av en konflikt mellom de to.

Ettersom mannen sitter i varetekt med brev- og besøksforbud, ønsker ikke politiadvokat Rita Parnas å kommentere etterforskningen overfor TV 2.

18-åringens forsvarer, advokat Stian Mæland, sier til TV 2 at hans klient nekter straffskyld for begge sakene. Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Alle nekter

De to andre som er tiltalt for drapsforsøk har henholdsvis Vidar Lind Iversen og Jon Anders Hasle som forsvarere. Begge advokatene opplyser til TV 2 begge deres klienter nekter straffskyld.

De to voldstiltalte mennene forsvares av Morten Kjensli og Bjørn Tore Vagle. Begge deres klienter nekter også straffskyld.

De fornærmede har fått oppnevnt Jan-Arne Isaksen og Arild Humlen som bistandsadvokater, men de ønsker ikke å kommentere saken.

Saken skal opp for Oslo tingrett 8. juni. Det er satt av ni rettsdager til hovedforhandlingen.