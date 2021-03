Reagerer på Høie-liste: – Var aldri noen avstemning om tiltak

Tirsdag ble det innført strenge smittevernstiltak i hele Viken fylkeskommune.

Serveringssteder, treningssentre og klesbutikker måtte stenge.

På mandagens pressekonferanse sa Bent Høie følgende:

«I et møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunene, FHI og Helsedirektoratet tidligere i dag ble det klart at et flertall av kommunene ønsket regionale tiltak fra tiltaksnivå A. 13 av kommunene ønsket det ikke, mens tre var usikre.»

Aldri eksistert

Listen over de 13 kommunene som var i mot har senere blitt offentlig.

Gol, Nesbyen og Hol er ikke på listen, men ordførerne er i mot tiltakene. Ordførerne forteller nå at det aldri ble gjennomført en avstemning.

– I avisene etterpå så har jeg lest at det var 13 kommuner som var i mot innstramningene. Jeg har stusset over hvor de har dette fra, for jeg oppfattet aldri at det var noen avstemning, forteller ordfører i Nesbyen kommune, Tore Haraldset.

SKUFFET: Ordfører i Nesbyen kommune, Tore Haraldset, skjønner ikke hvor listen over de 13 kommune kommer fra. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Haraldset har snakket med flere av sine ordførerkollegaer som bekrefter at avstemningen aldri fant sted.

– Denne listen burde aldri eksistert, sier han.

Skjønner ikke kriteriene

For ordføreren i Gol kommune, Heidi Granli, kom innstramningene overaskende på.

– Etter møtet på mandag satt jeg ikke med en følelse av at hele Viken ville gå i Lockdown. Sett i etterkant så ser jeg ikke at det kom noen pekepinn på hva som kom til å skje.

Granli skulle gjerne sett at Gol var på listen over kommunen som er i mot innstramningene.

– Vi føler at vi burde vært på den listen, og jeg vet ikke hvorfor vi ikke er der. Det var ikke noen avstemning, og det var heller ikke bedt om at alle skulle ta ordet. Så jeg skjønner ikke hvilke kritirer de har laget listen fra.

Noen noterte

Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland bekrefter ovenfor TV2 at det aldri ble gjennomført en avstemning på møtet.

– Det var noen som noterte seg hvem som sa ja og hvem som sa nei. Men det var jo noen som ikke sa noe i det hele tatt, så vi har ikke noen tall på hvem som var for og hvem som var i mot.

STATSFORVALTER: Valgerd Svarstad Haugland bekrefter at det aldri var noen avstemning. (Foto: TV 2)

Haugland sier at hun oppfattet at Hallingdal-kommunene var i mot innstramningene.

– Inntrykket er at mange kommuner sa ja takk dette trenger vi. Så var det en del som helst skulle styrt dette selv, men som tar det til etterretning. Så var det noen kommuner som sa nei.