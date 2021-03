Normalkapasitet på intensiven er allerede sprengt

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte onsdag at dersom smitten fortsetter å stige, kan kapasiteten på sykehusene blir kraftig utfordret på få uker.

Men tall TV 2 har hentet inn viser at kapasiteten på intensivavdelingen, i det hardest rammede helseforetaket, allerede er sprengt.

Av de 226 koronasmittede pasientene som onsdag er innlagt på norske sykehus, ligger 199 av dem i Helse Sør-Øst, som er Norges største regionale helseforetak. Der har nå beredskapen blitt oppskalert til gult nivå, fordi normalkapasiteten allerede er sprengt.

Ved normal beredskap har Helse Sør-Øst 157 intensivplasser. Onsdag får TV 2 opplyst at 163 pasienter er innlagt på intensiven i Helse Sør-Øst. 49 av disse er innlagt med covid-19.

– En del av våre helseforetak har gått i gul beredskap, og da oppjusterer vi for å ta i mot flere covid-19-pasienter. Ahus har 12 til vanlig intensivplasser og har nå trappet opp til 19 nå og har opptrappingsplaner videre, sier direktør i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus til TV 2.

Klokken 10.30 holder Helse Sør-Øst en pressebrief der de redegjør for beredskapssituasjonen i det regionale foretaket.

278 stående plasser

I oktober la alle de fire regionale foretakene på oppdrag fra regjeringen frem planer for oppskalering av intensivplasser.

Ifølge tall TV 2 har hentet fra oppskaleringsplanene har Norge nå 278 stående intensivplasser. Dette tallet kan pumpes opp til 1245 plasser i en kort periode. Disse ekstra plassene har derimot ikke den samme kvaliteten som de faste intensivsengene.

De er fordelt slik:

Helse Sør-Øst har 157 - kan skalere opp til 678

Helse Vest har 57 - kan skalere opp til 292

Helse Midt-Norge har 38 - kan skalere opp til 195

Helse Nord har 26 - kan skalere opp til 80

I oppskaleringsplanene er planen er at man i en krisesituasjon tar kapasitet andre av avdelinger på sykehuset for å danne flere intensivplasser.

Om et regionalt foretak har stor pågang, vil de andre regionene med mindre smittetrykk kunne ta over pasienter for å dele byrden.

R-tall stiger

I ukerapporten på Covid-19 fra FHI kommer det fram at reproduksjonstallet, det såkalte R-tallet som beskriver hvor mange hver person som er smittet med viruset smitter videre, siden den 22. februar har ligget i snitt på 1,4.

De neste ukene vil intensivinnleggelsene etter all sannsynlighet øke, sa folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg på onsdagens pressekonferanse.

– Hvis det fortsetter slik, uten at vi får endret kurven, vil det være 400 innleggelser om to uker fra nå. 400 nye innleggelser i løpet av en uke, mot 193 i forrige uke. Altså mer enn en dobling på 2-3 uker. Og 50 på intensiven, sa Stoltenberg.

Om dette fortsetter frykter folkehelsedirektøren ytterligere dødsfall.

– Det som bekymrer oss i tillegg, er hva vi da i en slik situasjon - som vi nå gjør alt for å unngå - vil ha av dødsfall i de gruppene som ikke er vaksinert, sa Stoltenberg.