Pernille Juvodden har fått påvist korona: – Må kanskje føde alene

Pernille Juvodden (24) gikk selv ut med nyheten på Instagrams historiefunksjon:

«Å få påvist korona så tett på termin er virkelig et mareritt», skriver hun.

Videre skriver hun at hun ikke trodde hun hadde det da hun gikk for å teste seg, men at hun testet seg for sikkerhetsskyld på grunn av det høye smittetrykket.

«Ikke kan jeg begripe hvordan jeg har fått det ettersom jeg er ekstremt forsiktig».

Håper babyen holder seg inne i magen

Nå håper hun på at fødselen ikke skal begynne før etter at hun er ute av isolasjon, slik at kjæresten kan være ved hennes side da hun føder.

«Noe som for meg ser litt mørkt ut, men jeg skal tenke positivt så godt det lar seg gjøre».

Oppfordrer andre til å sjekke seg

Hun skriver at hun føler seg relativt fin i formen og at det frem til nå har vært som en forkjølelse. Videre oppfordrer hun andre til å sjekke seg:

«Dette for meg viser bare hvor smittsomt det kan være. (...)Vær så snil, sjekk dere om dere bare har små symptomer. Jeg er så glad for at jeg gjorde det slik at jeg fikk isolert meg med en gang».