Arteta roser Ødegaard: – Fortsetter han med det, blir han en komplett spiller

Arsenal skal ut i returoppgjør mot Olympiakos i Europa League torsdag kveld. På onsdagens pressekonferanse ble Arsenal-trener Mikel Arteta spurt om Martin Ødegaards utvikling i klubben.

Den spanske treneren er svært fornøyd med utviklingen til nordmannen etter scoringer mot Olympiakos og Tottenham forrige uke.

– Han blir bedre og bedre. Hans forståelse er utrolig og hans arbeidskraft er fenomenal. Han har jobbet med det som han kan bli bedre på, som er å komme inn i motstanderens boksen og det gjør han også nå. Han ser alltid farlig ut. Fortsetter han med det, blir han en komplett spiller, sier Arteta.

Ødegaard ble utnevnt til norsk landslagskaptein forrige uke. Det forundrer ikke drammenserens klubbtrener.

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Han har den personaliteten. Han er ydmyk, dedikert og profesjonell, sier Arsenal-sjefen på pressekonferansen.

På spørsmål fra TV 2 om hvilke lederegenskaper Ødegaard viser i Arsenal og om han er en type som kan utvikle seg med et større lederansvar, svarer spanjolen:

– Det må nesten han få svare på, jeg har ikke kjent ham i fem år, men om jeg må gi en mening nå, så er han mer enn klar for å ta en slik rolle. Jeg er positivt overrasket over ham, sier Arteta.

Vil bruke Ødegaard sammen med Smith Rowe

Tidligere Arsenal-spiller Fredrik Ljungberg har kritisert gamleklubben for å låne Ødegaard uten opsjon på kjøp. Svensken mener at Ødegaard tar fra muligheter til Emile Smith Rowe på offensiv midtbane.

Arteta mener de kan spille sammen, som mot Tottenham forrige helg.

– Planen var å ha flere muligheter og ha spillere som kan spille sammen. Vi jobbet med å identifisere de spillerne og talentene. Vi må finne strukturen som passer best for dem og det vil vi fortsette å gjøre, sier Arsenal-manageren.

Arteta er imponert over hvor kjapt Ødegaard har tilpasset seg.

– Det var vår følelse at han ville klare det, men man vet aldri. Vi må se karakteren litt mer på daglig basis. Alle er veldig imponert over hvor kjapt han har gjort det og hands profesjonalitet. Han går overens med alle.

Aubameyang-saken løst

På onsdagens pressekonferanse ble Pierre-Emerick Aubameyang tatt opp. Arsenal-kapteinen ble vraket fra troppen mot Spurs etter at han kom for seint, men er tilbake til torgdagens kamp.

– Ja, vi har snakket sammen. Alt er ordnet, så vi beveger oss videre, svarte spanjolen.

Han kunne ikke love at kapteinen vil starte mot Olympiakos.

– Alle må kjempe for en plass på laget.

Bukayo Saka kan også være tilbake for The Gunners torsdag. Arteta bekrefter at han skal gjennomgå en fysisk test onsdag for å se om han blir klar.

