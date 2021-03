Politiet frykter flere datainnbrudd og vold i nære relasjoner

Politidirektoratet skriver i sin årlige trusselvurdering at de ser det som sannsynlig at flere typer kriminalitet kan komme til å øke det neste året.

For første gang etter politireformen har politiet utarbeidet en trusselvurdering.

Vurderingen tar for seg utvalgte kriminalitetstrusler. Truslene som er omtalt i årets rapport blir nevnt på bakgrunn av alvorlighet og fordi utviklingen på områdene er forventet å være negativ, skriver politidirektør Benedicte Bjørnland i rapporten.

For første gang siden politireformen har politiet utarbeidet en åpen trusselvurdering, skriver politidirektør Benedicte Bjørnland i rapporten. Foto: Fredrik Hagen / NTB

De forskjellige truslene som er omtalt i rapporten, er vurdert til å ha en av disse sannsynlighetsgradene:

Meget sannsynlig, sannsynlig, mulig, lite sannsynlig og svært lite sannsynlig.

Ekspansjon av kriminelle nettverk

Politidirektoratet ser det som sannsynlig at internasjonale kriminelle nettverk vil forsøke å utvide sin aktivitet i Norge.

– Videre er det sannsynlig at ekspansjonsaktivitetene vil innebære økt rekruttering, og at spenningsnivået vil øke med alvorlige voldshendelser, blant annet ved bruk av våpen, står det i rapporten.

Det blir også vurdert som meget sannsynlig at kriminelle aktører vil fortsette å rekruttere unge til gjengkriminalitet.

Vold i nære relasjoner

Effekter av koronapandemien gjør det sannsynlig at det kan bli mer vold i nære relasjoner, i følge rapporten. Bakgrunnen for vurderingen er at pandemien har ført til økt arbeidsledighet og økonomisk nedgangstid.

Disse faktorene har sammenheng med økt fare for misbruk av alkohol og andre rusmidler, angst og depresjon, i følge en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

– Dette kan igjen føre til større fare for vold, overgrep og omsorgssvikt, både hos personer som allerede utøver vold, og nye voldsutøvere. Som følge av dette er det sannsynlig at noen vil utøve mer vold og seksuelle overgrep mot familiemedlemmer. Videre er det mulig at barn som ikke tidligere har blitt utsatt for det, vil oppleve vold og overgrep fra familiemedlemmer, står det i rapporten.

Det er også regnet som sannsynlig at flere med alvorlig psykisk lidelse enn tidligere vil begå grove voldshandlinger og utgjøre en alvorlig trussel mot seg selv og andre. I risikovurderingen står det at voldsfaren kan bli forsterket hvis personen sliter med rusmisbruk, samlivsproblemer eller økonomiske problemer, i tillegg til psykiske utfordringer.

Flere datainnbrudd

Det blir regnet som meget sannsynlig at norske bedrifter utsettes for datainnbrudd med løsepengevirus. Bare det siste året skal en aktør alene ha gjennomført 30 vellykkede datainnbrudd mot norske bedrifter. Det blir understreket i rapporten at skadepotensialet for bedrifter som utsettes for slike innbrudd er betydelig.

Grunnen til vurderingen er at det de siste årene har vært en jevn økning av slike hendelser, og det er også utfordrende å identifisere og dermed straffeforfølge gjerningspersoner.

– Løsepengevirus er den største nåværende trusselen på datakriminalitetsfeltet og har kostet næringslivet flere hundre millioner kroner de to siste årene, ifølge risikovurderingen.

Det blir også ansett som mulig at virksomheter med samfunnskritisk funksjon blir utsatt for slike datainnbrudd.

– Selv om få datainnbrudd er vellykkede, er det stort potensial for profitt, og mulighetene for å identifisere og straffeforfølge gjerningspersonene er små, står det videre i rapporten.

Frykter økt ID-misbruk

Den økte grensekontrollen som følge av koronapandemien har gjort at misbruk av ID-dokumenter har blitt aktualisert, og politidirektoratet peker i rapporten på dette som en særlig alvorlig trussel.

Politidirektoratet vurderer det som meget sannsynlig at det vil bli flere impostere i tiden fremover. En imposter er en person som ved innreise til Norge bruker en annen person sitt ID-dokument og slik utgir seg for å være en annen enn seg selv.

Antallet impostere som er avdekket i Norge har økt de siste årene, men er likevel lavt, ifølge direktoratet.

En annen trussel som har vokst frem den siste tiden er morfing. Dette er å manipulere et bilde ved å sette sammen to eller flere bilder til ett. Slike tilfeller ble avdekket i Europa i 2020, men har ikke blitt avslørt i Norge.