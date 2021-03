«Hver gang vi møtes» er på flyttefot

Det har vært en godt bevart hemmelighet lenge, men nå er det endelig klart.

Det populære programmet, som har samlet unge og gamle foran skjermene i mange år, skal flyttes etter ti år fra Kjærnes gård utenfor Moss til Kjerringøy utenfor Bodø.

– Dette kommer til å bli magisk! Fantastisk natur og idylliske kysthistoriske omgivelser legger de beste rammene for produksjonen når vi nå går inn i sesong 12 av «Hver gang vi møtes», sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

Årets sesong av «Hver gang vi møtes ble en stor suksess, med et snitt på 664.000 seere. Det er det høyeste seertallet for programmet siden 2017.

– Med nordnorsk gjestfrihet er vi allerede blitt tatt raust imot. Nå ligger alt til rette for magiske møter mellom norske artister på Kjerringøy, forteller Haldorsen.

Store forandringer

Overnattingsstedet blir Kjerringøy Brygge og selve opptaksarenaen blir Kvitbrygga.

Eierne gjør nå store endringer. Brygga skal rives for så å bygges opp igjen til ei helt ny og identisk Kvitbrygge.

Det blir en helt spektakulær utsikt som møter artistene, lover Elisiv Løvold.

Hun er medier i både overnattings- og innspillingsstedet på Kjerringøy og har vært delaktig i planene.

– Vi inviterer til kysten- og kystkulturen, og det blir et helt annet landskap. Vi ønsker å by på noe helt nytt, sier Elisiv Løvold.

KVITBRYGGA: Her skal artistene møtes til gode historier og tolkninger av hverandres sanger. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Stor stas for Halvdan

Det betyr at hele konseptet blir noen helt annet enn det man er vant med i dag.

NYTT KONSEPT: – Vi inviterer til kystkultur og vakker natur, sier Elisiv Løvold, medier i Kvitbrygga og Kjerringøy hotell. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– TV 2 ønsker et helt annet utseende på programmet, og jeg er helt sikker på at vi skal innfri på det. Det vi må gjøre nå er å rigge til et flott innspillingssted og det blir store forandringer her, men vi skal ta vare på stil og uttrykk, sier Løvold.

Kjerringøy ligg i Halvdan Sivertsen sin hjemkommune Bodø. Han var med i første sesong og har opphavet til melodien, «Hver gang vi møtes».

Sivertsen syns det er stor stas å kunne ønske velkommen til Kjerringøy, hvor han selv har hytte.

VELDIG HYGGELIG: Halvdan Sivertsen har hytte på Kjerringøy, men vil ikke gjøre comback i programmet. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Jeg har hørt rykter om dette en stund og er ikke så veldig overrasket, men jeg synes det er veldig hyggelig. Det er fine folk som bor der, så dette blir veldig bra, forteller Halvdan Sivertsen.

Ordføreren i Bodø har også holdt avgjørelsen hemmelig i en god stund nå.

– Det har vært litt som å holde den største julegaven hemmelig for kjæresten. Litt vanskelig, men jeg har gledet meg veldig til å kunne fortelle Bodøs befolkning om den, sier Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø kommune.

– Hva er det som venter artistene når det kommer til Kjerringøy?

– Det er absolutt alt av det fineste Norge har å by på. Vill og vakker natur, de største fiskene og det friskeste vannet. Det er vakre strender, midnattssol, masse lokal mat, helt sikkert litt bryggeopera og en tur med fembøringen, sier Pinnerød.

NY PLASS: Artistene skal bo på hotellet til venstre, mens Kvitbrygga blir innspillingssted. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Unik markedsføring

Samarbeidet med Bodø2024 har vært avgjørende for at produksjonen nå flyttes til Kjerringøy.

– En av de viktigste målsetningene for Bodø2024 er å skape oppmerksomhet om byen og regionen. Et samarbeid med den største TV-satsingen i Nord-Norge noensinne er en fantastisk mulighet for oss, for Bodø og for hele Nordland, sier programsjef Henrik S Dagfinrud i Bodø2024.

UNIK MARKEDSFØRING: Mange øyne vil bli rettet mot Kjerringøy og handelstedet i årene fremover. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Vi vil ha så mange øyne og ører som mulig rettet mot nord de neste årene, forteller Dagfinrud.

«Hver gang vi møtes» er en unik mulighet til å vise seg frem.

– TV 2-konseptet er blitt publikumstreffer av de sjeldne og samler unge og gamle fremfor TV-skjermene. At programmet de neste tre årene skal spilles inn på Kjerringøy, vil bety mye for Salten og Nordland, sier fylkesråd for næring Linda Helen Haukland.

Ordføreren er enig.

– Det at hele Norge får ta del i skatten Kjerringøy er rett og slett vanvittig bra, sier Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø.

STOLT: – Nå skal Norge få ta del i skatten Kjerringøy, sier ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Halvdan: – Ingen syvende far

Innbyggerne på Kjerringøy synes det er stor stas at øynene rettest mot Kjerringøy og det er spesielt en artist de vil ha et gjensyn med.

– Det er han Halvdan. Det hadde vært stor stas, sier Ida Bendiksen.

Det er sambygning Lise Marie Johansen enig i.

– Det hadde vært artig siden han også har hytte her på Kjerringøy, sier Johansen.

Hovedpersonen selv er ikke ikke så begeistrer for «folkekravet» og avviser at han vil stille opp på nytt, 11 sesonger etter debuten for «Hver gang vi møtes».

SPEKTAKULÆRT: Innspillingen starter til høsten og jakten på artister er allerede i gang. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

– Jeg skal ikke gå rundt der å være noe syvende far i huset. Jeg har absolutt gjort mitt og vel så det. Jeg skal følge med og synes at dette er veldig gøy, men her skal de unge og friske krefter slippe til.

–Vi skal ikke la denne gamle gubben gå å sulle der borte, humrer Halvdan Sivertsen fornøyd.

Innspillingen starter allerede til høsten, og det er mye som skal tilrettelegges før man er klar.

Magiske øyeblikk

Litt vemodig blir det å forlate «stamstedet» for «Hver gang vi møtes» som aller er blitt så godt kjent med igjennom mange år.

– Vestre Kjærnes gård har vært et unikt sted å spille inn «Hver gang vi møtes», med et strålende vertskap som har tatt godt vare på oss, sier Kathrine Haldorsen i TV 2.

– Så mange eventyrlige øyeblikk er skapt når artistene har fremført sine tolkninger og delt sine historier. De gode minnene tar vi og seerne med oss når vi nå takker for oss på Vestre Kjærnes, sier Haldorsen.