Hun stod midt i noen tøffe utfordringer. Så kom koronapandemien

– Midtveis mellom to paralympiske år fikk jeg møte utfordringer som snudde opp ned på konkurransegrunnlaget mitt i kommende mesterskap. Motivasjonen min ligger i å nok en gang bevise for meg selv at motgangen ikke skal sette en stopper for min idrettskarriere, sier en bestemt Sarah Louise Rung til TV 2.

Hun sikter til endringene i klassifisering, som er innført av IPC Swimming (Parasvømmingforbundet).

Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonsnedsettelser rettferdige. Endringene som er innført mener Rung ikke har ført til et rettferdig konkurransegrunnlag.

Medaljegrossist

Svømmeprofilen har fire OL-gull i Paralympics – to fra London i 2012 (200 meter fri og 50 meter butterfly) og to fra Rio i 2016 (100 meter bryst og 200 meter individuell medley). I tillegg har hun tre sølv og to bronsemedaljer. I VM-sammenheng har det blitt 12 gull, mens det har blitt 13 EM-gull.

Da er det kanskje ikke så rart at Sarah Louise Rung har blitt utpekt til et av Norges sikreste medaljekort i Paralympics i Tokyo til sommeren.

Men forutsetningene for suksess har endret seg betraktelig for Rung.

– Det har vært en tøff periode, som sikkert alle som driver med idrett har fått kjenne på grunn av koronapandemien, konstaterer Rung.

Hva er klassifisering? Alle som skal delta i paraklassen i svømming (klasse for funksjonsnedsatte), må ha en godkjent klassifisering. Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonsnedsettelser rettferdige. Det er ulike former for klassifisering ut fra hvilken type funksjonsnedsettelse en har.

Det er egne klasser for bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede. Alle utøvere med en medisinsk diagnose som er godkjent innen klassifiseringssystemet, kan klassifiseres. Men merk at det er minstekrav til grad av funksjonsnedsettelse for å få en klasse, så selv om en har en diagnose, er det ikke sikkert en får klasse.

Det er altså funksjonsgrad, og ikke diagnose, som legges til grunn ved tildeling av klasse.

Klassifisering gjøres av godkjente klassifisører, med unntak av utviklingshemmede, der bekreftelse/dokumentasjon på diagnose i de fleste tilfeller er tilstrekkelig. Kilde: https://svomming.no/klassifisering-2/

Opprinnelig skulle som kjent OL i Tokyo gått av stabelen i fjor sommer. I likhet med flere andre store mesterskap ble det utsatt som en følge av smittesituasjonen i verden.

– Når du trener bestemt mot en distanse og disiplin i et mesterskap, og målet plutselig forsvinner, så blir det både utfordrende og meningsløst når det er dette du jobber mot. Den perioden i fjor, da det var usikkerhet rundt om det ble OL eller ikke, var krevende. Dessuten gikk vi 90 dager uten tilgang på basseng, og et drøyt år fra sist konkurranse har gjort situasjonen krevende i perioder, konstaterer hun.

Koronapandemien som tilleggsbelastning

Koronapandemien kom i tillegg til en annen stor utfordring 31-åringen har stått i de siste årene.

– Jeg trives med å være svømmer og toppidrettsutøver. Men ikke til enhver pris Sarah Louise Rung

IPC Swimming (Verdensforbundet for Paralympisk svømming) har gjennomført endringer i regelverket for klassifisering. Endringene har ført til at Rung har blitt flyttet opp i en annen klasse.

Nå skal hun konkurrere mot utøvere med mindre grad av nedsatt funksjonsevne og med forutsetninger til å gjøre blant annet startstup og fraspark i vendinger.

– Jeg trives med å være svømmer og toppidrettsutøver. Men ikke til enhver pris, sier Rung, og utdyper:

– Koronasituasjonen ble på en måte bare en liten sak i forhold til den stormen jeg har stått i. Det setter virkelig styrken på prøve, og på en måte får det deg til å kjenne på hvor mye idretten betyr for meg, og hvor mye jeg vil dette. Det handler om å nullstille seg og håndtere situasjonen.

I tidligere OL har hun konkurrert i fem disipliner. På grunn av de nye klassifiseringsreglene, vil Rung nå kun konkurrere i to disipliner. Svømmeren sikter seg inn på medalje i én av dem.

Blir ikke hørt

Rung har vært klar på at det nye klassifiseringssystemet oppleves som urettferdig for utøverne.

Sammen med Norges Idrettsforbund (NIF) og Svømmeforbundet har Rung anket saken, uten å få gjennomslag.

– IPC står på sitt og endrer ikke utfallet i saken. Dessverre er det slik at IPC ikke har noe system for å ivareta utøvernes rettssikkerhet i en slik prosess. Det er inngripende vedtak som kan gi store konsekvenser for en utøvers karriere. Krevende prosesser rundt protester gjør at utøvere ikke har muligheter til å påvirke utfallet, sukker hun.

– Det er klart jeg har brukt unødvendig mye energi på dette, særlig i perioden 2018 til 2020 Sarah Louise Rung

Rung medgir det har vært tøft å stå i, men forsikrer om at det ikke gjort noe med motivasjonen.

Snarere tvert imot.

– Det er klart jeg har brukt unødvendig mye energi på dette, særlig i perioden 2018 til 2020. Men jeg kaster ikke inn håndkleet av den grunn. Jeg vil bruke denne situasjonen som en styrke når jeg møter nye konkurrenter, oppsummerer Rung.

TV 2 får opplyst at IPC har tatt til seg utøvernes perspektiver og innspill, og at de har bestemt seg for å revurdere endringene. Det vil imidlertid først skje etter OL i Paris i 2024.

Paralympics De paralympiske leker er de offisielle olympiske leker for utøvere med fysiske handicap.

De første paralympiske sommerlekene gikk i Roma i 1960. De første vinterleker i Örnsköldsvik i 1976. Paralympics i Tokyo 2021 går i tidsrommet 24 august- 5. september.

Nye omgivelser i Bergen

I august i fjor ble det kjent at Rung fortsetter satsingen i Bergen for å være best mulig forberedt til Paralympics i 2021, mye på grunn av endringene i regelverket.

Hun har endret på treningsopplegget og ønsket seg nye treningsomgivelser etter 12 år i Stavanger.

– Jeg søkte meg til elite-senteret i Bergen for å å ha mulighet til trene sammen med flere andre landslagsutøvere, i tillegg til daglig tilgang 50-meters basseng, sier svømmeprofilen.

– Med fokus på 100 meter bryst ville jeg endre treningen siste år inn mot OL i Tokyo. Tidligere har jeg tilbakelagt rundt 1500 til 2000 kilometer årlig med 25-30 treningstimer i uka. Mesteparten av dette besto av utholdenhetstrening. Nå er fokuset mer sprintrelatert trening, oppsummerer Rung.

Den magiske følelsen av å svømme fort

Medaljegrossisten har på ingen som helst måte gitt opp målet om medalje på distansen 100 meter bryst.

– Målet er medalje, men det blir en hard kamp. I månedene som gjenstår til OL i Tokyo fortsetter jeg forberedelsene på best mulig måte slik at jeg står rustet til en kamp om medalje. Da vil jeg hente frem styrken jeg har vist i bassenget tidligere. Jeg skal fortsatt være med i kampen om medalje, forsikrer hun.

Det er imidlertid ikke antall medaljer, men følelsen av å svømme fortere enn noen gang som lokker Stavanger-jenta som nå er bosatt i Bergen.

– Det som er dette som er drivkraften og grunnen til at jeg legger ned så mye tid i det. Min indre motivasjon til treningsarbeidet er å utvikle seg ytterligere for å fortsatt kunne delta i en enda hardere konkurranse-kamp om medalje, forklarer hun.

Hun frykter ikke at den vedvarende smittespredningen i verden vil utsette sommerlekene i Paralympics på nytt. Rung stoler på de helsefaglige rådene hun får fra Olympiatoppen.

– Motgang og uforutsette situasjoner kan snus til noe positivt Sarah Louise Rung

– Vi vet at Helseavdelingen i Olympiatoppen er gode på forberedelser, og at de vil sørge for at utøverne blir ivaretatt på best mulig måte med tanke på smittevern. Jeg har full tillit til rådene jeg får av helseavdelingen, forsikrer medaljehåpet.

Hennes historie inspirerer andre

Det er nå snart 13 år siden Rung kom tilbake til bassenget som parasvømmer etter en mislykket operasjon.

Hennes historie, som hun har fortalt åpent om tidligere i flere medier opp gjennom årene, har inspirert andre parautøvere, idrettsprofiler og publikum.

Rådet til andre parautøvere kommer uten betenkningstid fra Norges medaljehåp. Motgang kan snus til noe positivt.

– Motgang og uforutsette situasjoner kan snus til noe positivt. En idrettskarriere består av oppturer og nedturer. Hvordan man håndterer situasjonen vil spille inn på utfallet av den, kommer det kjapt fra Rung.

