På Gardermoen lettet jeg på maska, og vips så var jeg i Norge – ingen spurte etter koronatesten

Det var et styr å få alle koronatestene på plass for å reise ut av Norge. Men da jeg kom hjem igjen var det bare å suse inn i landet igjen. Hvor ble det av den strenge kontrollen med importsmitten?

De siste ukene har jeg vært på jobb i flere land i Europa. Jeg har rapportert fra land i koronakrise, som Polen og Østerrike.

ISCHGL: For å komme inn i Østerrike for å lage reportasje på pandemien i byen Ischgl måtte vi vise koronatest på grensen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Det er ikke så mange flyselskaper å velge mellom på Gardermoen lenger, hvis du må reise ut i Europa. KLM er et av få selskaper som har daglige flyvninger. For i det hele tatt å få sjekke inn på det nederlandske flyselskapet må du ha to Covid 19-tester. Først en såkalt PCR-test, som ikke er tatt mer enn 72 timer før du skal fly. I tillegg må du ha en hurtigtest som er gjennomført mindre enn fire timer før flyreisa. I praksis på flyplassen.

For å si det sånn; det var mange desperate mennesker i innsjekkingskøen og på testsenteret på Gardermoen.

Streng kontroll i Amsterdam

For å være på den sikre siden, sørget jeg også for å få en «fit-to-fly-attest», det koster selvfølgelig også ekstra. Da er passnummeret ditt påført et dokument på engelsk. Før flyreisen hadde startet, hadde reisen blitt et par tusen kroner dyrere.

Jeg skulle kun mellomlande i Amsterdam, men reglene gjelder for alle. Da vi kom ut av flyet stod tre kraftige politimenn ved gaten og sjekket at vi hadde papirene, både pass og ikke minst testene, i orden.

EUROPA-RAPPORT: På opptak i Lublin i Polen. Foto: Santiago Vergara/Instagram

Mye av reportasjereisen foregikk med bil, blant annet fra Polen til Østerrike. Gjennom Tsjekkia blant annet, det verst koronarammede landet i Europa for øyeblikket. Vi ble stoppet av soldater ved flere grenseoverganger og måtte vise pass og koronatester.

Da grensekontrollørene på grensen mellom Tsjekkia og Østerrike hørte vi var journalister, ble vi vinket videre. En ung østerriksk soldat, tungt bevæpnet, mumlet lettet at:

«Å ja, journalister er paragraf 3...»

Da var det greit å la oss passere uten mer byråkrati eller testing.

EU-kommisjonen har oppfordret medlemslandene til å la journalister få tilgang til å rapportere i Europa under koronaen. Det respekteres i de fleste land. Vi så derimot andre på grenseovergangene, som ikke fikk reise videre fordi de ikke hadde papirene i orden.

Så var dagen kommet for hjemreise. I tiden før jeg reiste ut på jobb, hadde det vært mye snakk om importsmitte i Norge. Regjeringen hadde skjerpet innreisereglene, kravene til test og karantene. Jeg lette derfor opp testsenteret i Frankfurt og tok en PCR-test i god tid før planlagt hjemreise.

I Tyskland har de PCR-tester hvor du slipper å få den berømmelige pinnen opp i nesa. Kun en spyttest. Det er langt mer behagelig, men det koster en tusenlapp. Jeg sørget også for å få «fit-to-fly-dokumentet».

Etter noen timer datt testresultatet inn. Negativt. Alltid en lettelse, selv om det har vært mye spriting og masker på turen. Selv om jeg er forsiktig kan du bli utsatt for overraskelser. Som i Polen hvor folk griper hånden din og håndhilser. Jeg fikk nesten sjokk da jeg ble utsatt for det, siden jeg ikke har håndhilset på noen på ett år.

På turen har jeg også lært at masker ikke bare er masker. I Østerrike må du bruke såkalt FFP2-maske, de litt stive, hvite maskene, som ser ut som et fuglenebb. I Tyskland oppfordres du også til å bruke denne typen maske, men det er ikke så strengt som i Østerrike.

- Vil du være så vennlig å teste deg?

Tysk effektivitet preget innsjekkingen i Frankfurt, men ingen var opptatt av verken pass eller test.

Jeg hadde allerede registrert meg i den norske regjeringens innreiseregister. Der fikk jeg spørsmål om hvordan jeg skulle tilbringe karantenen.

På Gardermoen var jeg spent, jeg hadde nemlig ikke fått skrevet ut Covid-testen med tilhørende fly-attest, hadde den kun digitalt. Men regnet med at det gikk greit, Norge er jo et heldigitalt land.

I passkontrollen måtte jeg kun lette på maska, og vips så var jeg gjennom den. Ingen spurte om koronatesten min. Det var vanskeligere å komme seg ut av Norge, enn inn i landet igjen.

På veien mot tax free, var det et skilt med en vennlig oppfordring om å teste seg. Selvfølgelig gjorde jeg det. Ikke alle gjorde det. Ingen stoppet meg og spurte om karantene. Folk forsvant ut i alle retninger på Gardermoen.

KALDT: En ekstra boblejakke rundt livet varmer godt under en iskald direktesending fra Warszawa en morgen på Nyhetskanalen. Foto: Santiago Vergara/Instagram

Basert på tillit - er det nok?

En dag ute i karantenen ble jeg oppringt fra «Nasjonalt kontrollsenter for innreisende». Det hørtes nesten ut som en overlevning fra sovjet-tiden, for den som husker den.

En svenske spurte meg om hvordan jeg fikk mat i karantenen og minnet om at brudd på karantenereglene kan bli straffet med bøter opp til 20 000 kroner. Pluss noen andre spørsmål om forholdene i karantenen. Dagen etter det fikk jeg en SMS fra det samme kontrollsenteret, med en vennlig påminnelse om karanteneregler.

Hele innreisen var basert på tillit, og at du gjorde det du ble bedt om. Selvfølgelig gjør de fleste det. Nordmenn har høy tillit til myndighetene og følger stort sett rådene. Ikke alle som kommer til Norge, har samme forhold til myndighetene sine.

Importsmitte kan lett bli syndebukken under pandemien. Det er fare for at det blir mye «oss mot dem» under koronaen. Nye mutanter må nødvendigvis komme fra utlandet, om det ikke oppstår en norsk mutant.

Jeg var forberedt på å vise fram negativ test, og bli "leid" bort til testsenteret for å ta obligatorisk test. Jeg hadde gladelig stått i kø, og latt alvoret med pandemien synke inn med noen bryske heimevernssoldater på sidelinja.

I dag kan du uten problemer ta med deg smitte inn i Norge, slik jeg opplevde kontrollen på Gardermoen.