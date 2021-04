I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Volvo er en populær ungdomsbil. Slik har det alltid vært. Da ofte de litt eldre med bakhjulsdrift. Det skulle vel være nok å nevne biler som Amazon, 240 og 940.

Først var dette dyre biler for middelklassen. Siden fornuftige bruktbiler for de ikke fullt så bemidlede en runde eller to. Før ungdommen tok over.

Da som billige, men fortsatt solide biler. Dette var modeller som gikk langt og som var kurante å skru på om noe gikk galt. Dessuten med god tilgang på billige deler og ulikt tilbehør, som felger og andre ting.

Ny generasjon

Det begynner imidlertid å bli lenge siden den siste av disse klassiske Volvoene med bakhjulsdrift forsvant, mot slutten av 90-tallet.

Men nye tider med nye biler skaper også nye entusiaster. Det er 30 år gamle Terje Rønningbakken fra Bamble et godt eksempel på. Han reddet en Volvo V70 fra bilopphugger-døden.

Her deler han sin bil-historie med oss:

Hvem skulle tro at denne for ett år siden var nær å bli hugget? Foto: Privat.

Merke, modell: Volvo V70, fra 2000.

Hvor lenge har du eid den? Jeg har hatt den i rundt ett år nå.

Hva har du gjort med den? Bilen ble berget fra hugging i siste liten. Den skulle egentlig vært resirkulert til armeringsjern nå. Jeg har lakkert opp bakluke og bakstøtfanger, samt byttet til R-støtfanger foran. Jeg har også senket den og mye, mye mer.

Liker best med bilen: Fargen og utseendet på bilen. Det er jeg fornøyd med.

Liker minst med bilen: Det beige interiøret synes jeg er litt kjipt.

Beste opplevelse med bilen: Jobben med å fikse bilen fra det vraket den var – til det den har blitt nå.

Framtidsplaner for bilen: Har gjort det meste. Nå går stafettpinnen videre til en ny eier som jeg håper vil ta godt vare på den videre.

Drømmebil: Ford Mustang fra 1969, eller en Mazda 626 med V6-motor.

Med R-frontfanger ser Volvo-en ganske bøs ut nå. Foto: Privat.

Eieren:

Navn: Terje Rønningbakken.

Alder: 30 år gammel.

Bosted: Jeg bor i Bamble, som ligger i Telemark.

Litt om meg selv: Har drevet med bil i 14-15 år. Holder nå på med bilstereo og er i gang med å bygge en Hyundai Getz om til stereobil.

