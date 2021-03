Solskjær: – Følte at store endringer måtte til

Til tross for en troféløs tilværelse som Manchester United-manager, er Ole Gunnar Solskjær klar på at framgangen på Old Trafford har vært stor de siste sesongene.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United går noen meget viktige dager i møte. Før uken er omme skal de kjempe om avansement både i Europaligaen og FA-cupen, mot henholdsvis Milan og Leicester.

– Alle managere ønsker å vinne alle kamper og kjempe på alle fronter. Så kommer det til et punkt i sesongen der man kanskje må ofre noe for å få noe annet. Jeg har ikke følt at vi kan nedprioritere noen kamper. Vi må kjempe for å vinne hver eneste kamp og man kommer til å ende opp med trofeer om man er stabile nok, sier Solskjær.

Flere har derimot etterlyst enda større framgang for Solskjærs Manchester United. Etter over to år med nordmannen i sjefsstolen har klubben fortsatt til gode å vinne ett eneste trofé.

– Da jeg kom inn, følte jeg at store endringer måtte til. For meg er det i ligaen man kan se framgangen. Er framgangen god nok vil trofeene ende i klubben igjen, men det er ikke trofeene som avgjør om vi er tilbake. Det er hvordan vi presterer i ligaen, sier Solskjær.

Så langt kan han skilte til fire semifinaler i løpet av sin tid som Manchester United-manager, men kristiansunderen holder fast ved at laget er i stadig utvikling.

– Når man vet hva som skjer hver eneste dag og kjenner til kulturen i klubben, så ser jeg store forandringer. Guttene har tatt til seg våre måter å gjøre ting på. Andre får nesten vurdere framgangen, men vi ønsker selvfølgelig å vinne trofeer. I cupturneringer handler det noen gang om flaks og uflaks, forklarer 48-åringen.

Marcus Rashford er av dem som har vært med på samtlige av de fire semifinale-nederlagene. Han er klar på at det bare er én ting som gjelder i Europaligaen.

– Målet er å vinne. Dessverre ble vi slått ut i Champions League, men vi kommer ikke til å være fornøyde med noe annet enn å vinne denne turneringen, er den klare beskjeden fra Rashford.

For å klare det må de ha mål på San Siro torsdag kveld. Milan sikret seg nemlig et sterkt 1-1 resultat på Old Trafford forrige uke, og leder foreløpig oppgjøret på bortemålsregelen.

– Vi så kvaliteten i laget deres, så vi må prestere på vårt høyeste nivå. Vi trenger kvalitet, erfaring og god kamphåndtering. Jeg liker å spille borte i den andre kampen og nå må vi ha en scoring, sier han.

Da smaker det nok godt for Solskjær at Paul Pogba trolig er tilbake i troppen. Den franske midtbanestjerna har vært ute med skade siden møtet med Everton i begynnelsen av februar. Solskjær bekrefter også at Edinson Cavani, Donny van de Beek og David de Gea vurderes fortløpende inn mot avspark.