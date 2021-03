Høie: – Strengere tiltak kan komme på kort varsel

Helsetoppene holdt onsdag pressekonferanse om koronasituasjonen, etter økende smitte i landet de siste ukene. Helsedirektøren ga klare råd for påsken.

Onsdag ettermiddag kalte helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg inn til pressekonferanse om koronasituasjonen.

Flere steder i Norge preges av høye smittetall, og det siste døgnet er det registrert 1.156 nye koronasmittede personer. Oslo hadde 495 tilfeller, som er klar døgnrekord i hovedstaden.

Forrige uke ble 5.337 smittet av koronaviruset, som er det høyeste antall nye smittede som er registrert på en uke siden pandemien startet.

– Nå setter vi rekorder ingen av oss ønsker å sette. Det kreves mer for å stoppe denne bølgen, sa helseminister Bent Høie på pressekonferansen.

Strengere tiltak kan komme raskt

Onsdag var 226 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på to pasienter fra dagen før.

– Vi vurderer situasjonen fra dag til dag sammen med FHI og Helsedirektoratet. Hvis det blir flere utbrudd mange steder i landet, har vi planer om å innføre strengere nasjonale tiltak. Det kan skje på kort varsel, advarte Høie.

Høie trakk fram den høye smitten i Oslo, hvor antallet pasienter med covid-19 øker.

– Det er forventet etter høy smitte over lang tid. Ny kunnskap viser at den nye virusvarianten gir mer alvorlig sykdom. Sykehuset har lagt planer for å håndtere dette.

En viktig del av planene er at sykehusene skal avlaste hverandre. I hovedstadsområdet har offentlige og private ideelle sykehus nå trappet ned planlagt aktivitet, for å forberede seg på flere koronapasienter.

– Det betyr beklageligvis at pasienter som har ventet på kontroll eller operasjon kan få beskjed om at den må utsettes. Øyeblikkelig hjelp eller behandling som ikke kan vente vil bli prioritert, sa Høie.

Endrer karanteneregler for vaksinert helsepersonell

Regjeringen vil gi helsepersonell som har fått første vaksinedose for minst tre uker siden, unntak fra karanteneplikten.

Til nå har disse måttet gå i karantene etter å ha vært i nærheten av smittede, selv om de har vært vaksinert, fordi man har vært usikre på om vaksinerte personer kan føre med seg smitte selv om de ikke blir syke.

– Nå vet vi at vaksinerte personer sjelden fører smitten videre til andre. Vaksinene hindrer smitte, også etter første dose, sa Høie.

Myndighetene endrer nå forskriften slik at helsepersonell som har fått første dose for minst tre uker siden kan få unntak fra karantene dersom det er nødvendig for å opprettholde kapasiteten.

God vaksinenyhet

Under pressekonferansen kunne Høie dele en gledelig vaksinenyhet. Norge får 120.000 flere vaksiner fra Pfizer i andre kvartal enn det som var forespeilet.

– Vi satser på mange ulike vaksiner for å kunne vaksinere befolkningen, selv om det skulle oppstå problemer med en eller flere vaksiner. Det gjør at vaksineringen i Norge ikke kommer til å stoppe opp, sa Høie.

Dersom vaksinene fra Pfizer, Johnson & Johnson og Moderna kommer som planlagt, vil Norge i løpet av sommermånedene ha nok vaksiner til å tilby hele den voksne befolkningen vaksine.

– Men det forutsetter at produsentene ikke støter på uforutsette problemer, påpekte Høie.

For liten testekapasitet

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er alvorlig at halvparten av kommunene rapporterer om utfordringer med kapasiteten knyttet til testing og smittesporing.

– Dersom kommunene mister kapasiteten til å smittespore, får man ukontrollert og skjult spredning. Det er alvorlig at så mange rapporterer om utfordringer med TISK (Testing, isolasjon, smittesporing og karantene), sa Guldvog under pressekonferansen.

– Det er derfor vi nå kommer med effektive og generelle tiltak som samordnes mellom kommunene, fortsatte helsedirektøren.

Han sa også at kapasiteten til akutt behandling ikke er truet.

Påskeråd

Senere i pressekonferansen redegjorde Guldvog for nasjonale råd om påsken.

– Den generelle anbefalingen om å unngå reising innenlands gjelder for påsken, understreket Guldvog.

Regjeringen har lenge frarådet alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

– For de som vil reise på hytta, enten en du eier eller leier, gjelder følgende: Hvis du er syk, er i karantene eller venter på prøvesvar, bør du ikke dra på påskeferie. Heller ikke til egen hytte. Du bør bare reise med de du bor med eller er tilsvarende nære. Tilsvarende nære kan være en kjæreste du har kontakt med hele tiden, sa Guldvog.

– Gjør innkjøpene før du reiser. Begrens kontakt med andre på reisen og unngå kollektivtransport hvis mulig. Hvis du kommer fra en kommune med lokale eller regionale tiltak som er strengere enn tiltakene som gjelder dit du skal reise, skal du følge de strengeste reglene.

Når det gjelder besøk på hytta i kommuner med mindre inngripende tiltak, gjelder den nasjonale anbefalingen om at du bør unngå å ha flere enn fem gjester.

– Det anbefales å begrense overnatting. Personer fra ulike husstander bør ikke dele soverom, sa Guldvog.

– Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, som Oslo eller Viken, hadde Guldvog klare oppfordringer.

– Du bør ikke dra på overnattingsbesøk og du bør ikke ha overnattingsbesøk, med unntak for barn og unge og aleneboende som kan ha besøk av én til to faste venner. Som en hovedregel bør du unngå besøk i områder med mye smitte.

Helsedirektøren oppfordrer til å unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand, som serveringssteder, skistuer og varmestuer.

– Du kan besøke alpinanlegg, men hold avstand og unngå trengsel, sa Guldvog, som minnet om at rådene finnes på nettsidene til Helse Norge og FHI.

(TV 2 / NTB)