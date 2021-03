Aldri før har flere blitt bekreftet smittet på én uke i Norge

Økningen i antall meldte tilfeller fortsetter for fjerde uke på rad, ifølge Folkehelseinstituttets nyeste ukesrapport.

Det er så langt meldt 5337 smittetilfeller i uke 10. Det er en økning på 28 prosent siden uke 9 og 208 prosent siden uke 6.

– Det er det høyeste antall meldte tilfeller på en uke siden pandemiens start, skriver FHI i rapporten.

Smittespredningen har vært økende siden 22. februar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall i hele perioden på 1,4.

– I deler av landet er det nå en rask økning av insidens av både tilfeller og sykehusinnleggelser. Dette skyldes trolig at nye virusvarianter er blitt dominerende. Situasjonen er alvorlig i flere kommuner på Østlandet, mener FHI.

Flere personer enn noen gang tidligere ble også testet for covid-19 i forrige uke.

FHI anslår nå at 64 prosent av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.

Den britiske varianten dominerer

Andelen av de registerete smittetilfellene som er med den engelske virusvarianten ligger på cirka 72 prosent på landsbasis.

Det er i midlertid store geografiske forskjeller. I Oslo er andelen beregnet å være på 82 prosent, og på cirka 73 prosent i Vestfold og Telemark.

Forekomsten er lavest i Nordland og Agder, hvor den britiske mutasjonen utgjør seks prosent og femten prosent.

Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på cirka tre prosent når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. Denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland og Vestland fylke.

Oslo på smittetoppen

Det er også svært stor geografisk variasjon når det kommer til antall bekreftede smittetilfeller.

Oslo har klart flest meldte tilfeller med 471 smittede per 100.000 innbyggere sammenlagt de to siste ukene, etterfulgt av Viken, Vestfold og Telemark.

Møre og Romsdal og Trøndelag hadde færrest registrerte smittetilfeller. Fylkene hadde henholdvis 14 og 16 tilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene.

Flest unge smittes

I uke ti var andelen positive prøver høyest i aldersgruppen null til fem år, seks til tolv år og tretten til nitten år. Aldersgruppene stod for 4,08, 3,38 og 3,01 prosent av smitten.

Smitten var lavest blant personer over 80 år, som stod for under ett prosent av smitten.

Antall meldte tilfeller gikk opp i alle aldersgrupper.

Økningen var størst i aldersgruppene 6 til 12 år (30 prosent) og 13 til 19 år (26 prosent).

Det høyeste antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 10 ble observert i aldersgruppene 13 til 19 år, som hadde 183 smittede per 100.000, og i aldersgruppen 6 til 12 år, som hadde 139 per 100.000.

Økning i antall innleggelser

Trenden i antall nye innleggelser i sykehus, med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har også vært økende de siste ukene.

Det er foreløpig rapportert om 153 nye innleggelser i uke 10. Det er det høyeste antallet på en uke siden slutten av mars i fjor, da det ble registrert 197 innleggelser.

Det er en økende trend i nye innleggelser i alle aldersgrupper mellom 30-79 år.

Til tross for en økning i meldte smittetilfeller og en økende trend i antall nye innleggelser i sykehus, ligger antall dødsfall på et lavt nivå. Det er foreløpig meldt om fem dødsfall i uke 10, som er det samme som i uke 9.

Så mange er vaksinert

Per 14. mars er 88 prosent nordmenn i alderen 85 år og eldre vaksinerte med første dose av koronavaksinen. 80 prosent er vaksinerte med andre dose.

Videre er 40 prosent vaksinerte med første dose, og 30 prosent er vaksinerte med andre dose i aldersgruppen 75-84 år.

Cirka 42 prosent av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen.