Støre om suite-nachspielet: – Galt å samles på den måten

– Jeg ser at Bjørnar gjentar sin sterke beklagelse, noe jeg finner naturlig. Selv om det ikke rammes av strafferetten, var det galt å samles på den måten, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til TV 2.

Støre uttaler seg etter at politiet i Bodø onsdag henla etterforskningen mot blant annet Støres nestleder Bjørnar Skjæran for å ha brutt koronaforskriften. Bakgrunnen for etterforskningen var at han og sju andre lørdag kveld drakk øl sammen på en suite, etter en middag avholdt i forbindelse med Nordland Aps årsmøte.

Politiet har vurdert om de åtte kunne bøtelegges, men valgte altså å henlegge saken.

Etter henleggelsen beklager Skjæran igjen.

– Jeg tar henleggelsen til etterretning, men det endrer ikke mitt syn. Vi burde ikke møttes på denne måten, og jeg burde ha stoppet det da jeg var innom. Min sterke beklagelse står fast, skriver Bjørnar Skjæran i en SMS til TV 2.

Støre er ordknapp om hva han selv har sagt til Skjæran om saken.

– Han ringte meg søndag kveld og informerte om saken. Han beklaget da også til meg, og vi hadde en kort samtale som blir mellom oss.

– Kjørte frem de profilerte

Totalt var åtte stykker samlet på hotellsuiten. I tillegg til Skjæran var det:

Lederen av Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen.

Tredjekandidat i Nordland Arbeiderparti, Øystein Mathisen.

Fylkessekretær i Nordland Arbeiderparti, Tor Arne Bell Ljunggren.

Peter Eide Walseth, Skjærans politiske rådgiver.

De tre siste Ap-nestlederen valgte å være på nachspiel med, er i tillegg til å være medlem av Ap, også medlem av AUF, hvorpå en av dem har en aktiv rolle. De tre er voksne mellom 23 og 27 år.

– En av dem har en rolle i AUF, men de var ikke på årsmøtet i kraft av at de er medlem av AUF, understreker nestleder i Nordland Ap, Odd Arnold Skogsholm.

To av dem var utsendinger fra sine lokale lag og var sekretærer, og en var der for å bistå med den digitale voteringen, forklarer han. De var ikke en del av delegasjonen fra AUF, som deltok på årsmøtet digitalt.

Han viser til at det ikke er uvanlig å beholde medlemskapet i AUF selv om en melder seg inn i Arbeiderpartiet.

På spørsmål om hvorfor de har valgt å ikke gå ut med navn på de tre, svarer Skogsholm:

– Vi har jo valgt å kjøre frem de fire mest profilerte tillitsvalgte. De øverste stortingskandidatene våre. Alle har et ansvar, men de har et større ansvar, sier Skogsholm.

Skjæran: – La meg før halv elleve

TV 2 har spurt Skjæran om han mener det er uproblematisk å være på nachspiel med disse tre festdeltakerne, hvorpå Skjæran via kommunikasjonssjefen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe svarer:

«Jeg har allerede bedt uforbeholdent om unnskyldning for at jeg var innom suiten, og at jeg ikke stoppet sammenkomsten. Jeg tok meg en pils, la meg før halv elleve, så for min del var det ingen fest.»

I et skriftlig sitat fra samme avsender vil fylkesleder i Nordland Ap, Mona Nilsen, understreke at de tre var voksne folk mellom 23 og 27 år.

«(...)ingen av dem var i AUF-delegasjonen. De var delegater fra lokale Ap-lag. Og Bjørnar var altså bare innom en times tid og tok seg en øl.»

Ap-lederen mener det først og fremst er i et smittevernfaglig perspektiv Skjæran har tabbet seg ut.

– Dette var en samling av voksne mennesker som hadde deltatt på fylkesårsmøtet. Problemet med sammenkomsten var råd og regler rundt smittevernet, ikke noe annet, sier Støre.