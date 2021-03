Herrem med utradisjonell oppladning

Camilla Herrem (34) har kun spilt én kamp mellom EM-finalen før jul og OL-kvalifiseringen i mars.

Det var da hennes klubb Sola møtte Rælingen i seriekamp 10.januar. Etter det ble klubbkampene i Norge stengt ned.

De 19 andre spillerne i Norges tropp til OL-kvalifiseringen spiller uke for uke klubbkamper og Champions League i utlandet.

Herrem blir stående med den ene kampen på tre måneder før de viktige kvalik-kampene mot Montenegro og Romania om en plass i OL i Tokyo.

– Jeg må må jo bare gjøre det beste ut av det, og jeg har gjort alt som står i min makt for å være best mulig til denne samlingen, sier Camilla Herrem til TV 2.

– Men det er jo noe vesentlig som mangler og det er kamp. Jeg savner det å spille og kjenne på kampfølelsen og alt som er i det.

Herrem har fått trent som vanlig med Sola. Hun følger også et ekstra treningsprogram fra Olympiatoppen.

Hun har samtidig fått låne målvakten til herrelaget til Viking for å få ekstra motstand på skuddøkter, og hun trener litt sprint med kjenninger i friidretten.

– Jeg kan ikke grave meg ned og tenke på hvordan dette skal gå. Jeg må finne litt andre ting å gjøre, litt andre ting å trene på for å holde på motivasjonen.

Sola hadde også en uke der de ble utfordret i andre idretter. Blant annet spilte de ishockey med Oilers i Stavanger. Herrem stod i mål.

– Det var så mye å ta på seg, og jeg var så svett at jeg var gjennombløt før vi starta. Men det var så gøy! Det gir motivasjon å gjøre andre ting og tenke på en annen måte. Også redda jeg ganske mye, sier Herrem og ler.

– Men jeg må føle at jeg kommer og er i like god fysisk form som de andre. Så blir det noe helt annet når man skal spille kamper, og det er kampformen jeg savner. Men jeg har lagt ned en stor innsats for å være så godt forberedt som mulig.

En annen veteran på landslaget, Katrine Lunde, tviler ikke på at Camilla Herrem kommer til å presentere på topp til helgen.

– Situasjonen hennes er kjempespesiell. Hun vil gjerne spille kamp hver dag. Men vi har sett at Camilla alltid kommer i god form. Jeg tviler ikke på henne, sier Lunde.

Herrem bekrefter suget etter å spille kamp.

– Jeg kom med forslag om en internkamp. Men alle her har spilt mange kamper. Folk lo litt og tok meg ikke seriøst, men jeg var jo litt seriøs. Jeg kunne jo tenkt meg en internkamp, sier Herrem med et smil.

– Nå gleder jeg meg til hver trening med landslaget, og skal bruke de godt, for det er kun dette jeg får før kampene.

Det er tre lag i Norges gruppe i OL-kvalifiseringen. De to beste får OL-plass. Norge møter vertene Montenegro fredag og Romania lørdag.

– OL er noe helt spesielt, noe alle drømmer om, så disse kampene betyr ekstremt mye. Er det kamper en skal ofre alt i, så er det disse. Det er så mye som står på spill. Men vi gleder oss mye, for det er jo dette som er gøy, sier Camilla Herrem.