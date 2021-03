EU-forslag om vaksinepass klart – skal gjøre det lettere å reise i Europa

EU-kommisjonen la onsdag fram sitt forslag til digitalt vaksinepass, som skal gjøre det lettere å reise mellom EU-landene. De åpner for at Norge kan bli med.

Det elektroniske dokumentet skal vise om en person er vaksinert, har testet negativt eller blitt frisk etter å ha vært smittet. Håpet er at medlemslandene og EU-parlamentet kan behandle forslaget raskt, slik at vaksinepasset kan tas i bruk til sommeren.

– Med dette sertifikatet sikrer vi at EU-borgere og deres familier kan reise trygt og med færrest mulig restriksjoner i sommer, sier EUs justiskommissær Didier Reynders.

I tillegg til at vaksinepasset skal gjelde i hele EU, åpner kommisjonen for at Norge, Island, Sveits og Liechtenstein også blir med.

