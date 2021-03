Politiet etterlyser forvaringsdømt mann etter grov voldshendelse

I et politiavhør innrømmet mannen at han skallet ned Edvin Eriksen på en buss i Oslo i august i fjor. Likevel slapp han å sitte i varetekt i påvente av rettssaken, der han er tiltalt for grov kroppsskade mot Edvin. Nå er mannen sporløst borte.

MÅTTE SY FIRE STING: Edvin Eriksen tok dette bildet på legevakten etter at tiltalte skallet ham ned på bussen. Foto: Privat

Politiet tar selvkritikk og etterlyser nå mannen i Åsted Norge.

– Det er klart, når vi ser sluttresultatet nå i ettertid skulle vi ønske at han var fremstilt for varetekt. Vi tar saken på alvor og har forståelse for at det er en belastning for fornærmede at rettssaken er utsatt og at tiltalte er på frifot, sier politiinspektør Lisa Mari Løkke i Oslo politidistrikt.

En kamp på liv død

Mannen som nå er etterlyst er dømt for fem overfall av unge kvinner på vestkanten i Oslo sommeren 2012. Åsted Norge har møtt én av kvinnene, som hadde vært på byen med gode venner da hun bestemte seg for å gå den korte veien hjem.

TRODDE HUN SKULLE DØ: I 2012 ble den unge kvinna overfalt av mannen som nå er på frifot. Mannen tok kvelertak på henne og flere andre kvinner i løpet av én måned. Foto: Åsted Norge

Etter kort tid la hun merke til en mann som fulgte etter henne.

– Så snudde jeg meg veldig kjapt. Da hørte jeg nærværet veldig godt. Da var han to meter bak meg. En sånn gange merker man i magen, da skjønte jeg at han ikke bare tuslet hjem, forteller hun.

Kvinna ønsker ikke å bli gjenkjent av gjerningsmannen og er derfor anonym.

- Jeg kjente en veldig sterkt frykt og skulle i ettertid ønske at jeg hadde lyttet på magefølelsen, men jeg tenkte at jeg var så nære hjemme og at «dette skjer ikke meg».

Idet kvinna rundet hjørnet og så sin egen inngangsdør, hørte hun skritt bak seg.

– Da så jeg meg kjapt over skulderen og da var han klar med halsgrepet.

– Trodde jeg skulle dø

I den rolige gata lå folk og sov mens kvinna kjempet for livet.

– Han satte et kne i ryggen min så jeg ble brukket ned. Så satte han seg oppå meg og tok kvelertak. Jeg sa at jeg ikke fikk puste, men han sa bare at jeg skulle holde kjeft, forteller hun.

– Jeg begynte å tenke at jeg måtte få igjen pusten for å komme fra dette i live. Takket være et selvforsvarskurs jeg gikk på som barn, skjønte jeg at det ikke er like lett å få kvelertak hvis jeg ligger på magen. Da klarte jeg å karre meg over på magen og gi et skrik.

Deretter klarte hun å sparke mannen i ansiktet og skrike én gang til. Da våknet en nabo som ropte ut av vinduet og skremte bort overgriperen.

– Da hadde jeg begynte å miste følelsen i kroppen, jeg lå på det siste av hva jeg hadde å gi. Jeg begynte å miste synet. Det var da jeg tenkte at nå får jeg ikke sagt ha det til mammaen min, forteller kvinna.

Bare 20 minutter senere slo han til igjen.

Neste offer

– Når politiet satt hjemme i stua mi fikk de en telefon om at en annen jente hadde blitt overfalt i sin egen oppgang. Da skjønte jeg at han hadde tatt ei ny jente, forteller kvinna.

Bare én kilometer unna ble ei ung kvinne brutalt slått i bakken idet hun låste seg inn i bygården der hun bodde. Overgriperen tok kvelertak og rev av henne buksa og trusa. I retten forklarer kvinna at det svartnet for henne og at hun var sikker på at hun skulle dø.

Også denne kvinna ble reddet av et tilfeldig vitne.

Politiet klarte å finne mannens DNA på den andre kvinna og en drøy uke senere ble han pågrepet. Det skulle senere vise seg at mannen i løpet av én måned hadde overfalt fem kvinner på gata i Oslo.

– I retten var det fokus på at det ikke var langt fra hjerneskade på flere av jentene fordi han holdt så hardt trykk rundt halsen på oss, forteller kvinna Åsted Norge har møtt.

Hun slet lenge med angst og husker knapt de første månedene etter overfallet. Hun måtte også flytte hjem til moren sin som pleide henne.

Dømt til forvaring, løslatt på prøve

I 2014 ble mannen dømt til seks år og fire måneder i forvaring av Borgarting Lagmannsrett. Lagmannsretten argumenterer med at «idømmelse av forvaring anses nødvendig for å verne samfunnet».

Sommeren 2018 ble mannen prøveløslatt under strenge vilkår. To år senere ble Edvin Eriksen (23) hans neste offer.

BLE SKALLET NED PÅ BUSSEN: Edvin Eriksen opplevde at mannen hetset ham fordi han er homofil. Edvin ble skallet ned på bussen mellom Rosenhoff og Carl Berners plass i august 2020. Foto: Åsted Norge

– Jeg hadde vært på studentfest i Torshovparken. Det var temafest, så jeg og to venninner hadde på oss glorier på hodet.

Edvin Eriksen viser fram en fargerik glorie i kjærlighetsfarger.

– Da kom det en gjeng bort til oss og begynte å kommentere gloriene våre. Spesielt min, fordi den likte de ikke så godt. Jeg sa at jeg er homofil og forsvarte meg selv. De ble mer og mer aggressive, for de kunne ikke skjønne at jeg stod og forsvarte noe sånt. Heldigvis kom jo bussen vår, så jeg og venninnene mine løp inn. Men de fulgte etter oss og fortsatte trakasseringen der.

Måtte sy fire sting

Et overvåkningsbilde fra bussen viser den prøveløslatte mannen, som Edvin beskriver som den mest aggressive i gjengen.

– Han tok tak i meg og skalla meg rett ned, forteller Edvin.

På legevakta måtte han sy fire sting i ansiktet og fikk konstatert hjernerystelse.

Slapp varetekt

Politiinspektør Lisa Mari Løkke forteller at det var godt politiarbeid som førte til at mannen ble identifisert og kalt inn til avhør etter kort tid. Mannen møtte frivillig og erkjente volden mot Edvin Eriksen, men han erkjente ikke at det skjedde på grunn av hat mot homofile.

I følge mannens forsvarer, Knut-Ole Bakke Hansen, forklarte han at Edvin skal ha krenket kjæresten hans ved å kalle henne hore. Dette bestrider Edvin på det sterkeste.

PÅ FRIFOT: Mannen er 28 år, 171 cm høy og har en normalt slank kroppsbygning. Foto: Politiet

– Jeg har ikke det ordet i mitt vokabular engang, sier han.

Etter avhøret slapp mannen å sitte i varetekt i påvente av rettssaken.

– Konkret har man da vurdert at det ikke var holdepunkter for at han ville unndra seg straffeforfølging eller at det forelå en reell og nærliggende gjentakelsesfare, som er grunnvilkårene for varetektsfengsling, sier politiinspektør Lisa Mari Løkke.

I ettertid tar altså politiet selvkritikk for denne avgjørelsen.

Ville ha ham tilbake på forvaring

Edvin Eriksen skulle egentlig vitne mot mannen i Oslo Tingrett 18.-19. februar i år, der mannen er tiltalt for grov kroppsskade mot Edvin.

I tiltalen skriver aktor at hun vil be om at mannen gjeninnsettes på forvaring. Nå trenger politiet publikums hjelp til å finne mannen.

Mannen er 28 år, 171 cm høy og har en normalt slank kroppsbygning. Politiet går kun ut med bilde av mannen da de som kjenner ham vet hva han heter.

- Tiltalte er etterlyst i politiets systemer og vi jobber aktivt med å lokalisere ham for å få gjennomført rettssaken som nå er utsatt. I den forbindelse ønsker vi tips fra publikum eller andre som kan ha opplysninger som hjelper politiet i dette arbeidet, sier politiinspektør Lisa Mari Løkke.

Edvin Eriksen er skuffet over at rettssaken er utsatt og at den tiltalte er på frifot.

– Han har jo vært inne hos politiet på avhør, og da må jo de ha vurdert at det er en risiko for at han ikke møter opp i retten. At han forsvinner, sier Edvin Eriksen.

Også kvinna som ble angrepet i 2012 er klar i sin tale.

– Han må få betale for det han har gjort og ta konsekvensen av det, sier hun.