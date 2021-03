– Trusler om straff krever alltid en god begrunnelse

Jusekspert mener det er viktig at det blir gitt klare retningslinjer for hvordan politiet skal håndheve det nye forbudet om å være mer enn to besøkende i private hjem i Oslo.

Forrige uke fikk nærmere 700.000 Oslo-borgere beskjed om at det strammes inn ytterligere i hovedstaden.

Ett år etter at koronapandemien traff for alvor, har Oslo hatt over 23.000 meldte smittetilfeller. Og byen opplever nok en gang svært inngripende tiltak i en allerede nedstengt by.

– Det er snakk om svært inngripende tiltak, sier direktør, Adele Matheson Mestad, ved Norges institusjon for menneskerettigheter til TV 2.

Maks to gjester

Onsdag startet en ny runde med hjemmeskole for alle elever i ungdomskoler og videregående skoler i Oslo. Barn i 5. til 7. trinn på barneskolene i de mest smitteutsatte bydelene i Oslo, må også ha hjemmeskole.

Det kanskje mest inngripende tiltaket er at det nå er lagt ned forbud mot flere enn to besøkende i eget hjem.

Mestad mener flere av tiltakene griper inn i flere menneskerettigheter. Slike inngrep er bare lovlige hvis de har rettslig grunnlag, ivaretar et lovlig formål og er forholdsmessige.

Den konkrete forholdsmessigheten vil i stor grad sees på bakgrunn av smittevernfaglige vurderinger, ifølge Mestad.

– Det er vanskelig å konkludere, men tiltaket er inngripende, sier hun.

Hun mener det er viktig at det foretas gode avveininger, der det sees til at noen kan rammes særlig hardt.

– Myndighetene har et vidt handlingsrom for å ivareta liv og helse i den situasjonen vi er i nå, men det politiske handlingsrommet er ikke ubegrenset, sier Mestad.

Like regler rammer ulikt

Oslo kommune mener at de på bakgrunn av smittesituasjonen i Oslo nå, har vurdert at forbudet er helt nødvendig for å redusere smitten, og at dette ikke kan oppnås med mindre inngripende tiltak.

BEKYMRET: Adele Mestad er bekymret for kostnaden barn må betale for de nye tiltakene. Foto: Hanna Johre/NIM.

Smittesporingen viser at ti prosent av smitten kan spores til private sammenkomster, heter det i vurderingen.

Mestad understreker at besøksbegrensningene griper langt inn i privat- og familielivet, som har menneskerettslig beskyttelse.

En generell utfordring med slike bastante regler som nå iverksettes i Oslo, er at like like regler rammer svært ulikt, mener direktøren.

– For personer som er ensomme, eller som bor alene, vil slike tiltak ramme hardt, forteller Mestad.

Et forbud på mer enn to gjester mener Mestad er en vesentlig endring, fordi en slik begrensning i større grad griper inn i familielivet.

– Det er viktig å holde fast ved at det å iverksette straffesanksjoner mot å ha besøk av mer enn to mennesker i det private hjem, er veldig inngripende, og det blir lite igjen av privatlivsbeskyttelsen.

Mestad understreker at det er viktig å skille mellom anbefalinger og regler.

– Anbefalinger er kun det. Regler innebærer at brudd kan sanksjoneres med straff, normalt i form av bøter. Straff er statens strengeste virkemiddel. Derfor krever alltid trusler om straff en god begrunnelse.

– Da blir det også viktig at det gis klare retningslinjer for hvordan politiet og påtalemyndigheten skal håndheve dette, legger hun til.

– Tror du folk kommer til å følge de nye reglene?

– Det er vanskelig å si. Vi har jo eksempler på at andre regler ikke har blitt fulgt og at fester har blitt oppløst. Men generelt har jo nordmenns tillit til beslutningstakerne vært høy gjennom krisen, og høy støtte til tiltakene, sier hun.

Mange blir anmeldt

Leder for operasjonssentralen, Runar Skarnes, skriver i en mail at politiet har fokus på, og avdekker, stadig brudd på gjeldende smittevernbestemmelser.

– Som hovedregel avdekkes dette i sammenheng med støyklager, men også i andre sammenhenger, skriver han.

Videre skriver Skarnes at mange blir anmeldt for bruddene etter at politiet har gjort det de kan for å avslutte arrangement eller annen situasjon som bidrar til bruddene.

– Politiets tilnærming og reaksjon når det kommer til håndhevelse av smittevernsbestemmelsene er forholdsmessig, med tanke på situasjon, alvorlighetsgrad og/eller gjentakelsesfare. Alle forhold vurderes konkret, og derfor også bøtesatser som eventuelt benyttes.

Dette gjør politiet for å bidra til å forebygge og begrense smittespredning.

– Vi må samtidig vurdere og prioriterer ressurssetting mot andre oppgaver. Grensen for når vi reagerer og følger opp tips og meldinger kan variere fordi det påvirkes av andre prioriterte oppgaver for politiet.

– Hva tenker dere om kapasitet og ressurser nå som forbudet er nede i to besøkende i private hjem?

– Vi har ikke noen grunnlag til å si at det er flere støyklager, men vi har i større grad mulighet til å følge de opp fordi det er roligere på andre områder. Dessuten har vi erfart at det har en tendens til å være en sammenheng mellom støyklager og koronabrudd, svarer Skarnes.

Bekymret for skolenedstenging

Mestad er tydelig på at staten har et stort handlingsrom i krise, for å beskytte retten til liv og helse.

Samtidig har kommunen en plikt til å ivareta barns rettigheter, og at dette er svært krevende avveininger.

– Vi vet at det har vært en stor økning av vold og overgrep i hjemmet. Det å stenge skolene har en stor kostnad for barn og unge, og var derfor heller ikke noe FHI anbefalte. Samtidig er det jo en kjensgjerning at også mange barn er bekymret for smitte, og for å smitte sine nærmeste, sier hun.

Direktøren forteller om «minste inngrep-prinsippet», som innebærer for at et tiltak skal være forholdsmessig, må myndighetene vurdere mindre strenge tiltak før man iverksetter det strengeste.

– Statens evne til å beskytte barn og unge mot vold og overgrep svekkes betydelig når skolene stenger. Sårbare barn blir enda mer utsatte, samtidig som man ikke alltid kan vite hvem som er sårbare, sier hun.

Hun avslutter med å si at siden stenging av skolen har konsekvenser for barns rettigheter, er det i utgangspunktet i tråd med det minste inngreps prinsipp å differensiere ulike bydeler.

– Men da er det samtidig avgjørende at det settes inn effektive avdempende tiltak for barn og unge i bydelen som er mest utsatt, sier hun.

Bruker de sterkeste verktøyene

Bakgrunnen for de nye tiltakene som nå innføres i Oslo er at smittesituasjonen vurderes som svært alvorlig, og byrådet mener at Oslo nå er inne i den tredje smittebølgen.

Byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), sier i en pressemelding at det forventes høye smittetall i Oslo de neste dagene.

De høye tallene er et uttrykk for at det britiske, muterte varianten av viruset sprer seg mye raskere enn tidligere varianter av viruset.

– Derfor har byrådet nå tatt i bruk de sterkeste verktøyene i verktøykassen. Samtidig hviler et stort ansvar på hver enkelt av oss, sier han i pressemeldingen.

Johansen kommer videre med en oppfordring om at befolkningen må holde seg hjemme og holde avstand når man er ute på en tur.

– Vi har et kort tidsvindu til å gjenvinne kontrollen. Det har vi klart før, og det skal vi klare igjen, men vi er helt avhengig av at alle bidrar, sier byrådslederen.