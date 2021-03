Norge kan bli først i verden med rentegrep: – Folk bør være forberedt

Ekspertene tror Norges Bank blir første sentralbank i verden til å sette opp renten. Her er det du trenger å vite om den varslede renteendringen.

Vi er inne i en tid med mye usikkerhet, men ekspertene er likevel enige: Styringsrenten skal opp i løpet av det neste året.

Norges Bank har tidligere sagt at de ikke tror på en renteøkning før 2022. Torsdag klokken 10 offentliggjør Norges Bank sin siste rentebeslutning, hvor det er ventet at sentralbanken signaliserer raskere renteheving.

– Ingen venter at Norges Bank endrer renta nå, men vi tror de vil justere prognosen og si at det er sannsynlig med en renteheving i desember, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Nordea tror renteøkningen kan komme enda tidligere.

– Norges Bank vil nok varsle en renteøkning i desember, men vi tror at renten vil settes opp allerede i september. Det avhenger selvfølgelig av at ting begynner å gå etter planen på vaksinefronten, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Om styringsrenten: Kort forklart er styringsrenten den renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Lav rente tyder på at det ikke går så bra i norsk økonomi, mens høy rente betyr at det går bedre. Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte. Når styringsrenten settes opp eller ned, følger gjerne renten på boliglån etter. 13. mars satte Norges Bank styringsrenten fra 1,5 prosent til én prosent, før de en uke senere justerte renten til 0,25 prosent. 7. mai satte Norges Bank styringsrenten ned til historisk lave null prosent.

Hvorfor renteoppgang

Hvordan Norges Bank ser for seg at renten vil utvikle seg de kommende årene, kalles rentebane. Det er flere årsaker til at ekspertene tror Norges Bank vil signalisere raskere renteendring.

– De lange rentene internasjonalt er oppjustert og oljeprisen er vesentlig høyere. Det er faktorer som bidrar til å trekke opp Norges Banks rentebane, sier Due-Andresen, og fortsetter:

– I tillegg har boligmarkedet vært veldig sterkt, og det bekymrer Norges Bank. Det trekker også i retning av renteoppgang.

Olsen mener sentralbanken må balansere budskapet sitt.

– De må understreke at situasjonen er krevende og at det er stor usikkerhet, som setter sitt preg på den økonomiske utviklingen. Samtidig tror jeg de vil si at det tross alt ser bedre ut nå enn det gjorde i desember i fjor, sier Olsen, og utdyper:

– Da visste vi nesten ingenting om vaksiner. Nå har vi i det minste en visshet om at den voksne befolkningen mest sannsynlig er vaksinert i løpet av sommeren. Det er tidligere enn Norges Bank har lagt til grunn i sine analyser til nå.

Kan bli første i verden

Due-Andresen mener Norges Bank ikke har dårlig tid med å varsle renteøkning, og tror derfor sentralbanken nøyer seg med en beskjeden oppjustering av rentebanen.

Sjeføkonomen sier det er stor sannsynlighet for at Norges Bank blir verdens første sentralbank til å sette opp renten etter koronapandemiens begynnelse.

– Absolutt. Det har vi ventet en stund. Norges Bank vil nok være først også om de venter til mars 2022, for andre land har signalisert at de ikke vil gjøre noe før 2023, sier Due-Andresen.

Også Nordea tror Norge blir først med renteoppgang. Høyere styringsrente betyr høyere boliglånsrenter, som igjen betyr større utgifter for alle med boliglån. Olsen oppfordrer folk til å ta høyde for at rentene skal stige.

– Akkurat nå er rentene veldig lave, og en renteoppgang kan komme fortere enn man tror. Folk bør være forberedt, og du skal ikke være veldig overrasket om renten har gått fra null til ett prosent når vi kommer til sommeren 2022, sier Olsen.

Hva renteøkningen betyr for deg

Når Norges Bank setter opp styringsrenten, vil det altså bli dyrere for deg å låne penger. Dette er fordi de vanlige bankene også kommer til å sette opp sine lånerenter, forklarer økonomisk rådgiver Lene Drange, som driver Instagram-kontoen Snaponomi og er kjent fra Luksusfellen.

– Dette gjelder alle som har flytende renter på sine lån, som for eksempel mange boliglån og billån. Forbrukerne må betale mer i renter, slik at en større del av inntekten må gå til nedbetaling av gjeld enn slik det er nå, sier Drange.

Om du har boliglån, kan du altså oppleve å få dårligere råd når styringsrenten settes opp. Drange sier enkelte er ekstra utsatt for å få økonomiske problemer når renten settes opp.

– Det kan bli dramatisk for de som har en presset økonomisk situasjon på grunn av korona. For de som eier bolig og opplever et inntektsfall grunnet permitteringer, oppsigelser og konkurser, vil dette bli vanskelig, sier Drange, og fortsetter:

– Denne gruppen har gjerne allerede fått avdragsfrihet på sitt boliglån i en periode, og det er ikke alltid det er mulig å forlenge dette.

Økonomirådgiveren minner om at du kan forhandle om renten hos banken din.

– Rentenivået skal nok opp, men spørsmålet er hvor mye. Når banken din varsler en høyere rente, er det mulig å forhandle med dem. Da er det viktig å først sjekke hva konkurrerende banker tilbyr, og så ta en prat med din eksisterende bank.