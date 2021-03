Hockeysesongen avsluttes

Norges Hockeyforbund har bestemt å avslutte årets Fjordkraft-liga, 1.divisjon for menn og Eliteserien for kvinner.

– Det var uunngåelig. Det er så liten tid igjen fra vi kanskje får åpnet til vi er nødt til å avslutte sesongen, forteller styreleder i Norsk Topphockey Njål Berge til TV 2.

Avslutningen av sesongen kommer som en konsekvens av de nye og strenge koronatiltakene som er innført for Oslo og Viken. De påvirker flere klubber i området.



Med de nye tiltakene som ble innført mandag, er det ikke nok tid til at Eliteserien kan få spilt de gjenstående kampene. I mai er det flere kontrakter i klubbene som utløper og VM skal arrangeres.

– Det er ikke flere datoer å spille kamper nå, og da anser vi det som best å avslutte det nå. Vi har prøvd og prøvd på å få gjennomført sesongen, men nå ser vi at det ikke er noe mulighet eller sannsynlighet å få til kamper på en forsvarlig måte for spillerne, forteller assisterende generalsekretær i Norges Hockeyforbund Kristoffer Holm til TV 2.

Det har ikke vært spilt kamper i Eliteserien siden 7. januar. Nå blir det andre året på rad hvor det verken blir spilt sluttspill eller utdelt kongepokal.

– Det er en ambivalent følelse. I all skuffelsen over å måtte innstille en sesong, så synes jeg det er godt å se den innsatsen klubber og sentrale ledd har lagt ned og samarbeidet. Vi har gjort masse tiltak og lært mye på veien, forteller Holm.

Før årets sesong utarbeidet Norges Ishockeyforbund retningslinjer for gjennomføringen av sesongen. I de serier som ikke blir fullført som oppsatt, vil endelig rangering (tabellen) bestemmes ut fra forholdet mellom antall oppnådde poeng ett lag har, sett opp mot antall poeng som var mulig å oppnå, uttrykt i prosent.

Dermed er Frisk Asker seriemestere med 75,36%.

Hvordan det blir med opprykk og nedrykk bestemmes mandag.