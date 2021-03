Skoda Octavia har vært en stor suksess for det tsjekkiske merket. Siden modellen ble re-lansert i 1996, har de solgt mer enn fem millioner eksemplarer.

Også i Norge har Octavia solgt godt, selv om den frem til nylig kun har vært tilgjengelig med ren bensin- eller dieselmotor.

Nå har nye og fjerde generasjon Octavia endelig kommet som ladbar hybrid. Skoda lover minst 50 kilometeres elektrisk rekkevidde – vi har testet.

Les mer om nye Octavia her

Hvordan er den å kjøre?

Bak rattet i nye Octavia legger vi umiddelbart merke til de svært komfortable kjøreegenskapene.

Her er det ingen tvil om at Skoda har prioritert nettopp det. Derfor er understellet satt opp ganske mykt. God støyisolering underbygger også komforten i bilen.

Skoda Octavia iV Pluss Mye standardutstyr

Interiørdesign

Komfortabel Minus Litt knotete infotainment-system

Ikke 4x4

Batteripakken stjeler bagasjerom Pris fra: 437.000 kroner Pris testbil: 521.600 kroner

Den ladbare hybriden vi kjører oppleves dessuten kvikk på veien. Under panseret finner vi en 1,4-liters bensinmotor, som får elektrisk drahjelp. Samlet effekt er 204 hk og 350 Nm. Det er en kraftpakke som bør holde for de aller fleste.

I kjent stil kan du velge mellom flere kjøreprogrammer, som komfort, sport eller offroad. Da tilpasses gass- og styreresponsen. Som ladbar hybrid er bilen forresten ikke tilgjengelig med firehjulsdrift. Her er det kun drift på forhjulene som gjelder, noe som nok er en strek i regningen for mange.

Batteripakken, som er plassert foran bakakslingen, er på 13 kWt. Den bidrar til en elektrisk rekkevidde på «mer enn 50 kilometer», målt etter WLTP.

Dette er naturligvis under optimale forhold, noe vi ikke har underveis i testperioden. Med lett snødekke og rundt 3 grader i lufta, klarer vi 44 kilometer på strøm. Testen innebærer både bykjøring og litt motorvei i vanlig tempo. Ut fra forholdene må vi kunne si at dette er godkjent.

Bli med på eksklusiv test av nye Skoda Enyaq iV

Testbilen har 18 toms felger og panorama glasstak – som begge deler er ekstrautstyr.

Hvordan er plassen?

Hva får du med deg?

Nye Octavia har blitt litt større enn sin forgjenger. Stasjonsvognen er 22 mm lenger og 15 mm bredere. I lengderetning måler bilen 4,68 meter, mens den er 1,82 meter bred.

Octavia har i utgangspunktet et svært romslig bagasjerom på 640 liter. På den ladbare utgaven krymper imidlertid dette ned til 490 liter. At batteripakken stjeler mye plass er ikke Skoda alene om...

Legger du ned baksetene, øker kapasiteten til 1.555 liter.

Det er god beinplass i baksetet på nye Octavia.

Livet i baksetet

Beinplassen bak har også økt på nye Octavia, med 78 mm. Vi syns Skoda har utnyttet plassen bak godt.

Her kan fire voksne fint dra på tur, uten å sitte anstrengt. I baksetet har du egen klimaregulering, samt varme og to USB-C-uttak for lading av telefon eller nettbrett.

For første gang kan bilen leveres med en såkalt «sovepakke». Da får baksetene to ekstra store nakkeputer, samt pledd...

Bak rattet

I førersetet setter du pris på gode, elektrisk justerbare seter, med både varme og ventilering. Interiøret er for øvrig ryddig og oversiktlig. Nå kan du også velge mellom flere ulike farger på stemningsbelysningen.

Det er én ting som irriterer oss litt i førersetet. Dersom du liker å sitte litt nært pedalene og justerer setet til ønsket posisjon, blir det rett og slett litt dårlig plass for høyre kne – som «stanger» i midtkonsollen. Her skulle vi gjerne hatt litt bedre plass...

Ny ladbar hybrid fra Peugeot: – Uten tvil deres tøffeste så langt

Det nye interiøret ser bra ut. Setene er tilgjengelig med både kjøling og massasje som ekstrautstyr.

Design: Utenpå og inni

Vi har sansen for Skoda sitt design om dagen. Det er friskt, med nokså stramme linjer rundt om.

Nå kommer riktignok ikke dette best frem på vår testbil, som har en veldig anonym grå/blå-lakk. Se derimot på Octavia RS, den ser virkelig hissig ut!

Slik ser bilen ut i RS-utgave.

På innsiden følger Skoda opp med et helt nytt interiør. Som vi allerede har vært inne på, er det både ryddig og elegant å se på. Digitale instrumenter er på plass, samt en touchskjerm i midten på 10 tommer.

Det er sistnevnte som utgjør kanskje det største minuset på hele bilen. Vi syns rett og slett ikke brukervennligheten er helt der den bør være. Vi opplever at du må gjennom flere «tastevalg» og operasjoner for å fullføre ulike funksjoner – sammenlignet med å ha fysiske hurtigknapper.

Naturligvis er dette en tilvenningssak. Men man kommer ikke unna at en ren touchskjerm, med ulike undermenyer både tar fokus og lengre tid, sammenlignet med forrige generasjon Octavia ­- hvor man eksempelvis har fysiske knapper for klimareguleringen.

Vi synes ikke Skoda treffer innertier med oppsettet på denne mediaskjermen.

Tech-faktor

Skoda er raus med standardutstyret på Octavia. Her finner vi alt fra LED Matrix-lys med fjernlysassistent til blindsonevarsling, lane assist, adaptiv cruisekontroll og rattvarme.

For første gang er bilen også tilgjengelig med head up-display, som fungerer bra.

Testbilen har Style-utstyrsnivå, som innebærer blant annet elektrisk justerbart førersete, parkeringssensorer foran og bak, ryggekamera og nøkkelfri adgang.

BMW overrasker med ny el-SUV – her er prisene

Lader du ofte nok, er det ingen tvil om at det blir gunstig å drifte bilen – med mindre du kjører veldig mye og langt.

Konklusjon

Skoda Octavia iV kommer sent til den ladbare festen. Med drøyt 50 kilometers elektrisk rekkevidde, som fint bør være oppnåelig under gode forhold, kan mye av hverdagskjøringen skje utslippsfritt.

Bilen leveres også med en rekke sikkerhetssystemer som standard. Pluss får den også for god innvendig plass.

Det er i grunn bare den nye touchskjermen, som ikke alltid oppleves like intuitiv, vi bokstavelig talt kan sette fingeren på.

Totalinntrykket er at nye Octavia iV er mye bil for pengene. Startprisen er 437.000 kroner. Vår testbil, med en del ekstrautstyr og Style-utstyrsnivå, ender på 521.600 kroner. Da har du samtidig en komplett bil.

Bilen for deg hvis: Du vektlegger komfort og vil ha mye utstyr for pengene.

Ikke bilen for deg hvis: Du er på jakt etter en sportslig og kvikk ladbar hybrid, med stort kraftoverskudd.

Ny versjon av Norges-favoritten er klar. Les testen:

Utover den ladbare drivlinjen, leveres bilen også med ulike bensin- og dieselmotorer.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil.

Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler. Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne 149 vurderinger av Octaiva - og eierne gir bilen i snitt 8,2/10 poeng. Eier du en Octavia kan du skrive din anmeldelse her.

Skoda Octavia iV Motor og ytelser: Motor: 1,4 liter turbo + el

Drivstoff: Bensin

Effekt samlet: 204 hk og 350 Nm

0-100 km/t: 7,8 sekunder

Toppfart: 220 km/t

Forbruk (WLTP): 0,12 liter/mil

Elektrisk rekkevidde 50 + kilometer Mål, vekt og volum: Lengde/bredde/høyde: 4,68/1,82/1,47 meter

Vekt: 1.545 kg

Tilhengervekt: 1.500 kg

Bagasjerom: 490 liter / 1.550 liter Pris fra: 437.000 kroner Fra testbil: 521.600 kroner

Gammelt ikon møter helt nye VW Golf: