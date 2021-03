Én elektriker, én politibetjent og flere skipsagenter – dette venter Norge i Solbakkens første kamp

Må be om fri fra jobb for å spille landskamper.

Før Lee Casciaro representerer landet sitt i landskamper har han av og til en litt spesiell utfordring.

Den 39 år gamle Gibraltar-veteranen jobber nemlig som skiftarbeider i politiet. Det gir tidvis utfordringer når han skal spille landskamper.

– Flere av oss har jobber på dagtid, så fotball er bare vår andre jobb. Men vi er et lite land og alle kjenner alle. Landskampene er viktig for alle på Gibraltar, så heldigvis har jeg mange som stiller opp for meg når det er kamp, sier Gibraltar-spissen.

Med tre mål på sine 37 landskamper er han Gibraltars toppscorer gjennom tidene.

Ifølge Gibraltar-spillerne er det minst seks av spillerne som normalt sett er med i troppen som har en «vanlig» jobb på dagtid.

En er elektriker, noen jobber i tollvesenet og Lee Casciaro er altså politibetjent. Kapteinen, 38 år gamle Roy Chipolina, jobber i tollvesenet.

– Det har jeg gjort siden jeg var 20 år gammel. Jeg prøver å balansere jobben med fotball. Fotball har hele tiden vært en del av livet mitt, men lenge var det ikke mulig å få spilt landskamper. Så nå prøver jeg å ta igjen alle mulighetene jeg har mistet, sier Chipolina.

Roy Chipolina er kaptein på Gibraltar og jobber i tollvesenet. Foto: Michael Probst

– Selv om jeg har en vanlig jobb, så trener vi mye. Med tanke på antall treningsøkter og sånt er det ganske profesjonelt, understreker Lee Casciaro.

Fire seiere totalt

Selv om Gibraltar spilte sin første uoffisielle landskamp i 1993, var det først i 2013 at Gibraltar ble godkjent som medlem av UEFA og fikk muligheten til å kjempe i de største internasjonale turneringene.

Lenge virket det håpløst å skulle vinne fotballkamper. I det hele tatt virket det ganske så vanskelig å i det hele tatt score mål i kampene.

Men i 2015 skjedde det i en EM-kvalifiseringskamp mot Skottland. Lee Casciaro var mannen som scoret målet. Og selv om det ble et sviende 1-6-tap, var jubelen enorm.

– Selv om vi tapte den kampen, så var det en milepæl for oss, sier Casciaro i ettertid.

Å vinne første kamp skulle imidlertid ta ytterligere litt tid. De 20 første kampene i kvalifiseringen til EM, VM og i Nations League, endte med tap.

Men 13. oktober 2018 sjokkerte Gibraltar fotball-Europa borte mot Armenia. 1-0-seieren var deres første offisielle seier gjennom tidene.

– Det er ingen hemmelighet at vi er et veldig lite land, men vi har vist med våre resultater de siste årene at vi har noe å komme med. Armenia er jo et stort lag, og vi slo jo dem. I tillegg har vi slått lag som Liechtenstein og Malta kamp de siste årene, sier midtbanespiller Anthony Hernandez.

Gibraltar-spillerne jubler etter at Lee Casciaro scoret mot Skottland i 2015. Foto: Ian Macnicol

Totalt er det blitt fire offisielle seiere på Gibraltar. I tillegg til Armenia, Liechtenstein og Malta , har de slått miniputt-nasjonen San Marino.

– Vi har vist at vi ikke er noen vits i dette selskapet de siste årene, mener Hernandez.

Tolv lag - én stadion

Selve Gibraltar er i utgangspunktet en engelsk koloni plassert inntil spansk jord. Totalt bor det rundt 30.000 mennesker i Gibraltar, der barna som vokser opp som regel lærer seg både spansk og engelsk.

Lenge måtte fotballtalentene flykte landet for å virkelig satse. Men etter at UEFA-medlemskapet ble godkjent i 2013, mener Gibraltar-profilene at fotballen i landet har tatt store steg.

– Det at vi ble godkjent av UEFA, har gjort at ligaen her har tatt store steg. Nå får vi i stedet inn spillere fra andre ligaer i stedet for å miste dem. Det at vi kan lokke med internasjonale kamper, og at vinner av ligaen kan kvalifisere seg for spill i Europa, lokker spillere hit, sier kaptein Chipolina.

Likevel må det sies at forholdene på Gibraltar er noe spesielle. Victoria Stadium, kunstgress-arenaen med plass til 5.000 tilskuere, er landets eneste ordentlige fotballstadion. Samtlige 12 lag på Gibraltar spiller i den øverste ligaen og har samme hjemmebane.

– Du kan ikke sammenligne oss med Norge og de største landene. Du kan egentlig ikke sammenligne oss i det hele tatt, det blir veldig urettferdig, sier Roy Chipolina.

Forutsetningene blir heller ikke bedre av at fotballen på Gibraltar led samme skjebne som en del norske Eliteserie-klubber gjør i disse dager: Fra 15. desember til den andre uka i februar var det ikke tillat å spille fotball.

– Hvis du sammenligner med situasjonen til spillerne vi møter, så hjelper vel ikke akkurat det på. Og det er ikke akkurat slik at de pleier å trenge noen fordeler heller, sier Roy Chipolina.

Gleder seg til å se Haaland live

For Gibraltar-gjengen vet at de står overfor en formidabel oppgave når Europas heteste spiss, Erling Braut Haaland og Norge, kommer på besøk.

– Haaland har vært veldig god for Norge, så vi må passe på ham. Men realistisk sett så må vi vel egentlig passe på alle spillerne til Norge, sier Lee Casciaro.

– Vi vet at vi nå skal møte noen av de største spillerne i verden, sier Kian Ronan.

Det er noe Scott Wiseman, en mann med erfaring fra engelsk Championship, ser fram til.

– Det blir interessant å se hvordan Haaland er på ekte i stedet for bare å se ham på TV, sier forsvarsspilleren.