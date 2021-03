- Hjelp dem nå, ikke når de er utbrente og syke

Etter at Anita Remmen i går skrev et debattinnlegg på Tv2.no hvor hun ber om at barnehagene stenges har ikke tilbakemeldingene latt vente på seg. Mange ønsker å vise sin fulle støtte til problemstillingene Remmen tar opp.

Nedenfor har vi samlet opp flere av svarene som har kommet inn:

«Vil bare si at jeg kunne ikke vært mer enig i kronikken, å alt som står i den! Utrolig godt skrevet!! Steng ned alle skoler og barnehager i Oslo, NÅ!»

- For noe tull

En mann ønsker å vise støtte til kona si:

«Jeg må bare si det med en gang jeg jobber ikke i barnehage men min kone gjør det, det siste året har vært hardt for henne. Når jeg leste dette innlegget kjente jeg at jeg ble lei meg og sint for når de sier at aldersgruppen 0-19 år er en stor smittekilde hva gjør de? De setter restriksjoner for de fra 5 skole trinn og rødt beredskap i barnehage og stenge i påsken, FOR NOE TULL. Jeg har sagt det til kona mi gå å sykemeld deg, hun vil ikke mht arbeidskollegaene sine og jobben hun brenner for. Oslo kommune må bare ta grep å hjelpe dem, ikke bare skolene. Jeg vil alltid støtte min kone og alle barnehage ansatte og skulle gjerne bidratt men jeg får ikke gjort noe annet enn å gi et smil og holde humøret oppe. HJELP DEM NÅ, ikke når de er utbrent og syke.»

«Hva med de barna som må sitte igjen å se alle de andre barna bli hentet? De selv må bli igjen pga de har foreldre i "samfunnskritiske yrker". Den listen mener jeg burde bli sett på en gang til, ta f.eks de som jobber i matvarebutikk, burde ikke heller samfunnet tilrettelegge for at de får kortere arbeidsdag? De kan vel erstattes de få timene det gjelder? 1-2 timer føles utrolig lenge for et barn som må være igjen med to voksne og vente på at de også skal bli hentet. Det er også ressurskrevende, voksne skal ikke være med barn alene. Det betyr at det må være to voksne igjen med kanskje bare et barn, hvis det er flere barn skal vi jo ikke blande kohorter. ville det ikke være bedre der det er mulig å heller la foreldrene hente barnet sitt til samme tid som de andre? Både ressurs, smittevernmessig og for barnets beste. »

En barnehageansatt skriver:



«Endelig! Nå ble jeg veldig glad for å se noen stiller de samme spørsmålene jeg gjerne kunne fått stilt barneombudet , derfor fint å lese denne artikkelen , jobber selv i barnehage i bydelen med høyest trykk. Ja vi er en del eldre i denne sektor og som Nakstad (red.adm. assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad) var innom sprengt på intensivplasser blir det verre med 50 og 60 åringer. Mye nå som ikke henger på greip lenger håpløst. »

En annen skriver:

«Jeg er så enig med Anita Remmen! Jeg jobber på en grunnskole i Oslo sørøst og selv om vi nå har færrest smitte i byen, kjenner jeg og mine kolleger på frykten og slitsomheten hver eneste dag. Det er så bra som en 5. klassing sa til meg i formiddag: "Jeg blir mest sliten av å ikke vite om jeg kan leke med venner, hvilke venner, hvor mange venner og om jeg kan være i klasserommet? Må jeg være hjemme eller er det utedag? Kan de ikke bare stenge skolene to uker og hvis det blir bedre, kan de åpne bare litt på rødt da. Jeg skjønner ikke at det kan være så vanskelig. »

