Mozzarella- og tomatsalat med pesto

Nederst i artikkelen finner du oppskriften på focaccia. Se tips for langtidsheving.

Mozzarella- og tomatsalat

Til 4 -5 personer

Ca. 500 g modne sherry/smakstomater

Ca. 300 g mozzarella (italiensk ferskost)

Extra Virgin olivenolje

Eventuelt noen dråper balsamicoeddik

Flaksalt, basilikumblader

Slik gjør du:

Tomatene bør være romtempererte, da kommer den gode søt/syrlig smaken fram. Del cherrytomater i båter. Større tomater deles i skiver.

Riv mozzarella i biter med fingrene eller del i skiver med en kniv. Anrett på porsjonstallerkener eller på et serveringsfat. Drypp over ekstra Virgin olivenolje, eventuelt noen dråper balsamicoeddik eller sitron, flaksalt og rikelig med frisk basilikum. Server med brød.

Pesto

2 ss pinjekjerner (stekt lett i panne) kan sløyfes ved allergi

1 stor potte basilikum

Ca. 1 ½ dl olivenolje

Ca. 50 g revet parmesanost

Slik gjør du:

Rist/stek pinjekjerne i en stekepanne til de er gylne uten å bli brune. Legg basilikumblader, pinjekjerner og hvitløk i en hurtigmikser og kjør til en grov blanding. Spe med olje i en tynn stråle. Tilsett revet ost helt til slutt. Smak til med salt.

Tips: Pesto kan oppbevares i kjøleskapet i et tett glass 8-10 dager.

Focaccia

Oppskrift tilpasset en langpanne/form ca. 20x30 cm.

1 lunkent vann

1 pose tørrgjær eller 1 pk ferskgjær (eventuelt 1 ts tørrgjær ved kaldheving, se tips)

½ dl + 2 ss olivenolje

2 ts salt

2 ts honning (kan sløyfes)

Ca. 2 l hvetemel

Slik gjør du:

Løs gjæren opp i lunkent vann. Tørrgjær tilsettes sammen med hvetemelet. Tilsett olje, salt og honning. Elt inn hvetemel. Deigen skal være litt klissete som en tykk grøt. Tilsett 2 ss med olje helt mot slutten slik at den smører seg rundt deigen. Dekk bollen med plastfilm og sett til heving 40-50 minutter. Fordel deigen over i en smurt eller bakepapirkledd langpanne ca. 30x40 cm. Klapp deigen til den dekker formen. La deigen etterheve under plast ca. 40 minutter.

Hell litt olivenolje over det ferdig hevede brødet. Stikk hull i brødet med fingertuppene og dryss over flaksalt og eventuelt rosmarin. Stek på nederste rille i varm stekeovn 200 grader i 20-30 minutter. Avkjøl på rist.

Tips: Deigen kan lages med kaldt vann og 1 ts tørrgjær 6-8 timer før det skal stekes, dekk med plast.