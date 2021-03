Fotball-Norge har fått nei fra Helsedirektoratet – seriestarten i fare

TV 2 vet at Helsedirektoratet har gitt beskjed til Norges Fotballforbund at klubbene i Viken ikke får unntak fra koronareglene for å kunne trene.

Mandag kveld kom beskjeden om at toppidrett, derunder norsk elitefotball, i Viken har fått treningsnekt som følge av smittetrykket på Østlandet.

Tirsdag formiddag fikk TV 2 opplyst at fotballedere i fylket var sjokkert over treningsforbudet og forventet at det måtte ha skjedd en feil. De forventet å være tilbake i trening igjen etter kort tid.

Elitefotballdirektør i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, sendte en epost til Helsedirektoratet der hun ba om en opphevelse av treningsnekten i Viken. Klaveness' bønn ble ikke hørt.

Dette var svaret Helsedirektoratet sendte til NFF:

«Vi har forståelse for at dette er en utfordrende situasjon, også for fotballen. Det er riktig at også toppidretten er rammet av forbudet mot organisert idrettsaktivitet i kommunene omfattet av kapittel 5A, og at organisert trening både innendørs og utendørs dermed ikke kan gjennomføres i disse kommunene.»

Treningsnekten varer i utgangspunktet til 11. april. Nå sier Klaveness at den nye seriestarten er i fare.

Foto: Terje Pedersen

– Det var stor usikkerhet rundt om nedstengningen i Viken i forgårs kveld også omfattet trening i toppfotballen da dette kom uten noen forhåndsvarsling til idretten. Det fikk vi i går bekreftet av helsemyndighetene at det gjør. Dette er et vedtak som er satt til 11. april. Vi har nettopp besluttet utsettelse av seriestart til 1./2. mai. Med dette vedtaket er også ny dato i fare, sier hun.

– Vi henvendte oss til SMK for å følge dette opp, og generelt møtet med idretten den 3. mars. Vi tar innover oss den alvorlige smittesituasjonen vi står i nå og har forståelse for at det er umulig for myndighetene å finsikte ethvert tiltak i en slik krise. Vi håper - og jobber nå for - at myndighetene kan stille krav til oss og våre protokoller i stedet for å gå til slike uvarslede nedstenginger, sier Klaveness.

Hun påpeker at toppfotballen har gode rutiner.

– Vi har holdt toppfotballen i gang i et år under ethvert smittenivå, og har svært god erfaring med hvordan vi kan holde god kontroll på smitte. Det er ikke nødvendig å stenge denne yrkesgruppen ned. Dette har vi erfart at i mange tilfeller fører til økt mobilitet og mindre kontroll. Vi ønsker å strekke oss langt for å møte de krav som skal til for å holde denne yrkesgruppen i gang, fortsetter hun.

Skal ha møte med NFF

Klokken 14 i dag skal klubbene ha et møte med NFF/NTF. Det er et møte som ble planlagt i forrige uke, og i møtet skulle koronarestriksjoner og serieoppstart diskuteres. Nå vil situasjonen for Viken-klubbene trolig stå høyt oppe på sakslisten. I tillegg vil Bodø/Glimts Spania-tur trolig også bli gjenstand for diskusjon.

– Vi ble tatt litt på sengen da vi måtte avslutte fellestreningene i går, men vi forholder oss til slik det er nå. Det slår ulikt inn, og det er klart at situasjonen er uheldig. Skulle dette vedvare, så blir det vanskelig å tenke seg en seriestart i starten av mai om man ikke kommer i gang med trening igjen, sa daglig leder i Mjøndalen, André Nevstad, til TV 2 onsdag formiddag.

Disse Eliteserieklubbene er rammet av treningsforbud: Mjøndalen, Godset, Sandefjord, Haugesund, LSK, Stabæk, Sarpsborg og Bodø/Glimt (om de hadde vært i Norge).

Tre kommuner i Vestfold gikk natt til onsdag over til regjeringens strengeste tiltaksnivå, noe som rammer Sandefjord. Også i Haugesund er det innført tiltaksnivå 5 A, noe som innebærer at det “ikke er tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater”.

– Vi er jo stengt ned. Vi har ikke så mye annet valg enn å gå inn i en fysisk periode der spillerne trener individuelt, sier Haugesunds sportslige leder Eirik Opedal til TV 2.

I Toppserien rammes LSK Kvinner, Kolbotn, Stabæk og Avaldsnes av restriksjonene. Fredrikstad, Strømmen, Ull/Kisa, Hønefoss (kvinner) og Øvrevoll Hosle (kvinner) er 1. divisjonsklubbene som ikke får trent som normalt. Paradoksalt nok kan toppklubbene i Oslo kommune trene.

Mens mange spillere i Norge må forberede seg på individuell trening den neste tiden, har Bodø/Glimt allerede vært flere uker i Spania. Etter det TV 2 kjenner til er hjemreise planlagt først 24. mars. Den siste uken har flere spillere flydd ned til Spania for å trene med Glimt, blant andre Vegard Kongsro (Ull/Kisa) og Sigurd Kvile (Åsane). Dersom Bodø/Glimt hadde vært i Norge i dag, ville de heller ikke fått lov til å trene. Også der gjelder tiltaksnivå A. Situasjonen var en annen da Glimt forlot landet 25. februar.

– Svært uheldig

Nevstad frykter at klubbene går inn i sesongen med ulike forutsetninger dersom det blir treningsnekt frem til 11. april.

– Vi får vente og se på møtet hva som kommer frem. Jeg har lest og sett at Nakstad har ment at dette slår uheldig ut. Vi håper og tror at dette er noe som er mulig å se på og justere, sier Mjøndalen-lederen til TV 2.

– Hva om dette blir realiteten og dere ikke får trent som normalt igjen før 11. april?

– Det er en svært uheldig og merkelig situasjon når ting slår så ulikt ut. Vi håper og tror at det er mulig å komme i gang med trening før det.