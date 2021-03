Det er nå vi trenger at du bryr deg

Oslo trenger den den frivillige i korpset som sier: «Hei, så fint å se deg!» Eller den mammaen på bandyen som går en omvei for å slå følge etter treninga og som sier: «Det ser ut som ikke alt er helt bra. Har det skjedd noe?»

Mange opplever vold

Forskningsrapport «Barn og unge og koronakrisen» fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser hvordan det var for de unge under den åtte uker lange nedstengings perioden for ett år siden. 1 av 6 (15%) av de som deltok i undersøkelsen, fortalte om en form for vold eller overgrep i ukene da skolene var stengt. 20 % av disse opplevde fysisk eller psykisk vold for første gang.

Ungdom i lavinntektsfamilier og der foreldrene hadde psykososiale vansker, var mer utsatt for alle former for vold og overgrep under nedstengningen, sammenlignet med ungdom uten slike belastninger i familien (Hafstad & Augusti, 2020).

Nå innføres det igjen svært kraftige smitteverntiltak i Oslo. Det blir færre møtepunkter og færre steder barn i risiko kan ha gode opplevelser. Det blir færre som spør dem om hverdagslige ting som – har du sovet godt, sett no’ gøy på YouTube, eller lagt ut noe kult TikTok.

For noen barn og unge er det direkte farlig at disse møtepunktene blir borte. De møtepunktene kan være nesten magiske for barn som ikke har det bra hjemme. Og de øyeblikkene er ikke stengt ned – vi må bare skape dem på litt andre måter nå.

Bry deg litt ekstra

Derfor er min oppfordring til alle voksne i Oslo – bry deg litt ekstra nå. Ta deg litt ekstra tid. Alle barn trenger å bli sett og møtt med trygghet, kjærlighet og forståelse. Spør dine egne barn om hvordan det går med de andre barna i klassen. Si til dine egne barn: «Du vet Sverre i din kohort i klassen – kanskje du skulle spurt om han vil spise middag hos oss en dag?»

Hege Hovland Malterud, direktør i Barne-og familieetaten i Oslo kommune. Foto: barne-og familieettaten

Til deg som er trener eller frivillig i idrett eller annen fritidsaktivitet ber jeg deg om å sjekke inn hos barna dere pleide å møte til faste aktiviteter eller treninger. Ring og si noe sånt som: «Hei, jeg tenkte akkurat på deg og ville bare høre hvordan du har det». Det er ikke så vanskelig som du kanskje tror – og det er veldig, veldig viktig. For de aller fleste er det bare hyggelig å høre fra deg som er voksen og som bryr deg litt ekstra om dem. For andre kan det være helt avgjørende.

Hvis du blir bekymret for at situasjonen er alvorlig for barnet kan du ta kontakt med barneverntjenesten i bydelen din, eller ringe Alarmtelefonen for barn og unge på nummer 116 111. Da får du snakke med en fagperson som kan hjelpe deg. De er trente på å vurdere din bekymring sammen med deg. Du trenger bare å fortelle med egne ord hva du har sett, hørt og observert.

Nå er det på tide å bry seg litt ekstra mens vi venter på vår, varme og vaksine.

