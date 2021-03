Sabine Schmitz ble verdenskjendis da hun ble en del av programledergjengen i BBCs bilprogram, Top Gear, tilbake i 2016. Her var hun med helt til i fjor.

Før det hadde hun bygget seg opp en unik status som "Dronningen av Nürburging". Schmitz vokste omtrent opp på den legendariske, tyske racerbanen. Der la hun grunnlaget for karrieren. Og hun var kjent som en av verdens beste sjåfører.

Nå har Schmitz gått bort etter lengre tids sykdom, bare 51 år gammel. Hun tapte til slutt kampen mot kreften.

– Forferdelige nyheter

Sabine Schmitz var ikke bare usedvanlig god til å kjøre bil. Hun var også kjent som en særdeles hyggelig og entusiastisk person, noe som blant annet gjorde at Top Gear altså hentet henne inn til sitt team.

Blant dem som har vært svært tidlig ute med kondolanser, er den tidligere Top Gear- sjefen Jeremy Clarkson:

– Forferdelige nyheter om Sabine Schmitz. Hun var en solstråle og så full av liv, skriver han.

Sabine Schmitz vokste bokstavelig opp på racerbanen Nürburgring og skapte seg en imponerende karriere.

Dronningen av Nürburgring

Aston Martins kommunikasjonssjef Matt Bishop har også sendt varme tanker, via Twitter:

– Jeg er veldig lei for å høre at Sabine Schmitz har gått bort. Den eneste kvinnen som har vunnet 24-timers løpet på Nürburging, som fortjente tittelen "Dronningen av Nürburgring" og en stjerne i BBCs Top Gear. Hun har tapt kampen mot kreft, bare 51 år gammel.

I fjor fortalte Sabine Schmitz via en Facebook-post at hun hadde kjempet mot kreften siden 2017. Hun skrev at hun hadde gjennomgått behandling og blitt bedre. Men nå var tilstanden forverret og hun hadde måtte trekke seg fra billøp hun egentlig skulle vært med i.

Video: Her sitter Broom-Vegard på med Sabine på Top Gear-banen: